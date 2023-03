Emotionaler Abschied beim Frühlingsempfang in Weinburg

Sehr emotional begrüßte Bürgermeister Peter Kalteis (SPÖ) die zahlreichen Ehrengäste des diesjährigen Frühlingsempfangs im Festsaal in Weinburg. Nachdem eine umfangreiche Präsentation einen Überblick über sein Schaffen der vergangenen 20 Jahre gab, verkündete Kalteis, dass er wenige Stunden zuvor seine Verzichtserklärung für das Bürgermeisteramt abgegeben hat. „Die Damen von der Gemeinde wollten mir das Formular erst nicht geben, dann versteckten sie meinen Poststempel“, erzählte er und lachte. Nach 47 Jahren im Gemeindedienst verabschiedete sich Kalteis mit einem lachenden und einem weinenden Auge von seinem Arbeitsplatz und übergab an Vizebürgermeister Michael Strasser (SPÖ). „Ab kommenden Dienstag wird er Interims-Bürgermeister sein, bis er offiziell am 31. März gewählt wird“, erklärte Kalteis.

Traditionellerweise bekam der zukünftige neue Ortschef die goldene Kette, in der alle vergangenen Bürgermeister mit ihrer Amtszeit genannt werden, von Kalteis feierlich überreicht. „Danke für die Einschulungszeit und gut vorbereitete Übergabe. Das ist nicht selbstverständlich“, sagte Strasser. Er bedankte sich auch für das Vertrauen, das Kalteis dem neuen Team entgegenbringt. „Wir werden unser Bestes geben“, kündigte er an.

Am 31. März wird die neue Spitze von Weinburg offiziell gewählt: Franz Gallhuber soll neuer Vizebürgermeister werden und Michael Strasser ablösen, der zukünftig Bürgermeister sein wird. Bürgermeister a. D. Peter Kalteis überreichte daher die Bürgermeisterkette.

Große Leistungen im vergangenen Jahr

Kalteis präsentierte ein letztes Mal den Rückblick auf das vergangene Jahr. Besonders hervorgestochen ist 2022 die Ansiedelung von über 40 Jungfamilien in der Gemeinde. „Wir haben damit in der Siedlungsentwicklung einen großen Schritt geschafft, um eine eigenständige Gemeinde bleiben zu können“, freute sich Kalteis. Auch die vierte Kindergartengruppe und die vier vollen Volksschulklassen sind aus seiner Sicht eine große Bestätigung für sein Vorgehen der vergangenen Jahre.

Auch Wolfgang Kitzler, der neue Geschäftsführer der Constantia Teich, bedankte sich in seiner Rede für die vergangenen Monate und die großartige Unterstützung von Seiten der Gemeinde. Im vergangenen Jahr wurde ein neues Rückhaltebecken in der Gesamtsumme von 1,8 Millionen Euro bei der Firma Constantia Teich gebaut, welches „nachhaltig große Erleichterung bringt“, wie Kitzler sagte. Besonders Zusammenhalt und Teamgeist prägten seine Rede, in der er auch seine Kolleginnen und Kollegen sehr wertschätzend erwähnte.

Wie jedes Jahr wurden auch Ehrenabzeichen von der Gemeinde verliehen. Foto: Gemeinde Weinburg, Dominika Demcak

