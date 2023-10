Auf ein Plauscherl mit den Cops im Bezirk St. Pölten

Auf einen morgendlichen Kaffee mit den Beamten Eurer Dienststelle? Ungezwungen plauschen über die Themen, die Euch ein Anliegen sind?

Das ist in den kommenden Wochen möglich, auch im Bezirk St. Pölten–Land bei der Aktion „Coffee with Cops“, im Rahmen der Innenministeriumsinitiative „Gemeinsam.sicher“.

Unter dem Motto „Beim Reden kommen d´Leut zam“ werden die Polizisten bei Gemeinde- und Stadtämtern, Wochenmärkten und Nahversorgern, grundsätzlich Orten, wo die Bevölkerung zusammenkommt, anwesend sein, um sich bei einer Tasse Kaffee auf Augenhöhe auszutauschen und über Anliegen, Probleme oder auch einfach nur Alltägliches zu sprechen.

Community-Policing nach internationalem Vorbild

„Das Ziel von „Coffee with Cops“ ist der direkte Kontakt mit der Bevölkerung. Dadurch sollen Barrieren und Vorurteile abgebaut und Raum für den Austausch von Ideen oder Problemen geschaffen werden “, heißt es seitens der Polizei. Das Projekt „Coffee with Cops“ ist eine zeitgemäße Variante eines Community-Policing-Ansatzes nach internationalem Vorbild. Durch zwanglose und persönliche Gespräche zwischen den Bürgern und den Polizeibediensteten des Bezirks soll die Vertrauensbasis hergestellt bzw. gefestigt werden. Auch das Sicherheitsgefühl der Bürger soll im Gespräch festgestellt und auch verbessert werden. Der klare Fokus liegt auf Ungezwungenheit. So wird es keine offiziellen Reden, Vorträge oder dergleichen geben.

Durch das zwanglose Zusammenkommen können im Austausch auch allgemeine Fragen zur Polizei, aber auch organisatorische und rechtliche Fragen beantwortet und etwaige Missverständnisse aufgeklärt werden. Auch in Fragen örtlicher bzw. sachlicher Zuständigkeiten der Behörden kann Klarheit geschaffen werden. Ziel ist es weiters, etwaige soziale Brennpunkte zu identifizieren und Kriminalität auf niedriger Ebene reduzieren zu können.

Den Startschuss der Initiative bildete die Aktion „Coffee with Cops“ mit den ÖBB am bereits 25. Juli dieses Jahres. In allen Bundesländern, an insgesamt 28 Standorten von Eisenstadt bis Dornbirn, kam die Bevölkerung der Einladung zum gemeinsamen Kaffee nach. Der gemeinsame Tenor lautete: „Wann gibt's die nächste Möglichkeit“, sich über Themen wie Cybercrime, regionale Problemstellung oder aber auch den Polizeiberuf an sich zu informieren.

Start im Bezirk St. Pölten-Land ist am Montag, 2. Oktober, in Ober-Grafendorf. Da wird die Polizei ab ca 7.45 Uhr am Vormittag zum Plausch laden. Weiter geht es am Dienstag, 3. Oktober, in Wilhelmsburg im Einkaufszentrum zirka zwischen 8.30 und 11 Uhr. Weitere Termine im Bezirk: 4. Oktober:Tullnerbach, Gemeindeamt: 9 bis 11 Uhr und Gablitz, Gemeindeamt 13 bis 16 Uhr, weiters am 5. Oktober in Neulengbach am Kirchenplatz vom 9 bis 12 Uhr und am 6. Oktober in Herzogenburg am Rathausplatz zwischen 9 und 12 Uhr.