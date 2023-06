Neue Tourismusverband-Obfrau über Pläne und Lieblingsorte im Dirndltal

Ihre Sporen im Pielachtal-Tourismus hat sich Cornelia Janker schon auf vielfältige Weise verdient. Ihre Wahl als Obfrau des Tourismusverband war fast schon die logische Konsequenz. Bereits als Gemeinderätin in ihrer Heimat Rabenstein saß sie im Tourismusausschuss, Naturvermittlerin ist sie ebenfalls seit Jahren und auch im Regionalbüro tätig. Als langjährige Schriftführerin des Tourismusverband agierte sie immer in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Mit dem Regionalbüro, Mostviertel Tourismus und den Niederösterreich Bahnen entstanden Erfolgskonzepte wie die Dirndlblütenwanderungen.

„Mich hat das Thema Tourismus immer schon fasziniert“, sagt Janker. Menschen Freude und Entspannung zu bereiten und selbst Neues Entdecken waren bereits in ihrem Tourismusstudium faszinierend für sie. „Ich möchte möglichst vielen Menschen die Schönheit und Herzlichkeit des Dirndltals zeigen, damit sie es kennen- und lieben lernen.“ Was das Pielachtal ausmache, sei der Zusammenhalt über Gemeindegrenzen hinweg.

Das zeigte sich unter anderem während der Covid-Krise. Während der Hochphase gingen die Zahlen zwar, wie überall, zurück, doch 2022 kletterten sie wieder nach oben und waren sogar besser als 2019.

Pielachtaler vor den Vorhang holen

Was das Pielachtal so besonders macht als Tourismusregion? „Es liegt mitten im Alpenvorland, man kann wirklich die Seele baumeln lassen, egal ob am Rad, beim Wandern oder bei kulturellen Erlebnissen.“ Dieses bestehende Angebot möchte Janker noch aufwerten und das Pielachtal auf lange Sicht als nachhaltige Tourismusregion etablieren. „Das bietet sich an gerade mit der Mariazellerbahn, da ist schon die Anreise ein Erlebnis.“

Das habe sich heuer unter anderem bei der Begehung zum Jubiläum des Rundwanderwegs gezeigt. Hier wurde die Anreise mit dem Zug forciert und auch gut angenommen. Die nachhaltige Anreise sei auch eine der positivisten Veränderungen der vergangenen Jahre: „Immer mehr Menschen kommen mit dem Zug. Man kommt ja auch von Wien schnell ins Pielachtal.“

Ein großes Anliegen hat Janker noch; „Wichtig als Tourismusobfrau ist mir außerdem, die Menschen, die hinter den vielen Angeboten stecken, vor den Vorhang zu holen.“ Den die Region würden die Gäste am besten durch den Kontakt mit den Pielachtalerinnen und Pielachtalern kennenlernen. Die Sommerfrische gewinnt in den letzten Jahren wieder an Beliebtheit und das Pielachtal habe auch den Vorteil, nicht überlaufen zu sein.

Bei der Nachfrage nach ihren drei Lieblingsorten gerät Janker in Entscheidungsnot, denn es gäbe zu viele. Sie ist gerne in den Bergen, schließlich ist sie auch Hüttenwartin am Geißbühel. Außerdem am Rundwanderweg und auf den Dirndlwegen, dort gibt es 70.000 Dirndlsträuche zu bewundern. Und bei den Produzentinnen und Produzenten, die ihre Produkte auch gerne vor Augen der Gäste herstellen.