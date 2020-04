Einen ersten Coronafall meldete diese Woche St. Margarethen. „Die Person befindet sich in häuslicher Quarantäne“, informierte Bürgermeisterin Brigitte Thallauer.

Sechs erkrankte Personen und drei bereits wieder genesene verzeichnete Ober-Grafendorf. Von den sechs Fällen in Rabenstein wurden fünf bereits wieder gesund. Von den vier Erkrankten in Weinburg wurden zwei wieder als genesen gemeldet. Zwei Erkrankte und eine genesene Person verzeichnete zuletzt Kirchberg.

Eine erkrankte Person gab es in Hofstetten-Grünau. Weiterhin zwei Fälle gab es in Frankenfels. Keine Covid-19-Erkrankten gab es weiterhin in Loich und Schwarzenbach.

Rund um Ostern sei es in den Gemeinden ruhig verlaufen, berichten die Ortschefs: „Ich möchte mich bei allen für ihre Disziplin bedanken“, so Ober-Grafendorfs Bürgermeister Rainer Handlfinger. „Die Situation wird sehr ernst genommen“, bestätigte auch Kirchbergs Ortschef Franz Singer.

Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann befand sich über Ostern kurzfristig selbst in Quarantäne: „Meine Frau zeigte Erkältungssymptome mit Fieber und wurde auf das Coronavirus getestet – zum Glück negativ“, so Wittmann, der nun wieder zurück im Dienst ist und in Rabenstein verstärkte Zweitwohnsitz-Anmeldungen verzeichnet.