Blick ins Pielachtal: Wenn der Alltag die Geldbörsen leert

Die Preisanzeigen der Tankstellen schnellen in die Höhe. Die Stromkosten auch. Wer in den Einkaufswagen blickt, merkt, dass er für mehr Geld weniger oder dasselbe teurer als noch vor einiger Zeit erworben hat. Die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Ukraine-Krise sind auch in der Region bereits spürbar.

Das merken die Unternehmen im Tal. Constantia Teich ist seit Monaten durch die extremen Teuerungen bei Energie, Frachtkosten sowie generell bei Rohstoffen stark betroffen. „Dies hat sich seit dem Ausbruch der Ukraine-Krise noch verstärkt. Darüber hinaus ist das Geschäft zusätzlich durch verlängerte Lieferzeiten und Lieferausfälle seitens der Lieferanten wesentlich beeinträchtigt“, berichtet Gerald Hummer, Managing Direktor der Firma Constantia Teich in Weinburg.

Personalausfälle & Lieferverzögerungen

Die Nachfrage an den Constantia-Verpackungsprodukten ist ungebrochen groß. „Wir können sie leider durch Personalausfälle wegen Krankheit sowie durch genannte Lieferverzögerungen seitens Vor-Lieferanten nicht ausreichend bedienen“, bedauert er.

Kaum Probleme mit den steigenden Energiekosten hat die Naturkosmetik und Schokoladen-Produktion Styx in Ober-Grafendorf. Unternehmer Wolfgang Stix ist nicht vom Gas abhängig, denn er hat bereits 2011 auf Biomasseheizung umgestellt.

„80 Prozent unseres Stroms erzeugen wir aus der eigenen Photovoltaik-Anlage“, berichtet er. Die restlichen 20 Prozent werden als Naturkraft-Strom von der EVN angekauft. „Die Bauern sind beim Verkauf von Hackschnitzel um zehn Prozent teurer geworden“, stellt er fest.

Die Alfred Trepka GmbH in Ober-Grafendorf ist praktisch in allen Bereichen von den Teuerungen betroffen. „Von den steigenden Energiekosten, über sprunghaft ansteigende Rohstoffkosten bis hin zu reduzierten Verfügbarkeiten von Rohstoffen bekommen wir die gesamte Palette zu spüren“, stellt Geschäftsführer Georg Wieder fest.

Die Hauptproblematik für den Bau- und Produktionsbetrieb sind die kurzfristigen Preissteigerungen der Zulieferindustrie. „Diese sind nicht kalkulierbar und nicht so rasch oder gar nicht an Kunden verrechenbar. Auf vielen Teuerungen werden wir daher sitzen bleiben“, meint er.

Daher erwartet er sich von der Politik die Beendigung wirtschaftspolitisch schädigender Maßnahmen „wie die immer noch problematischen Corona-Quarantäne-Regeln“. Diese verschärfen die Personal- und Rohstoffsituation zusätzlich, findet Wieder.

Auf vielen Teuerungen werden wir sitzen bleiben.“ georg wieder Geschäftsführer der Alfred Trepka GmbH

Die Kirchberger Firma Gansch Möbel ist nur gering betroffen. „Die Teuerungen merken wir nur im Bereich der Spritpreise. Die Transportkosten unserer Möbel steigen natürlich etwas“, erklärt Inhaber Leopold Gansch. Der Unternehmer versucht, durch Lohnerhöhungen der Mitarbeiter den steigenden Energiepreisen entgegenzuwirken und somit seine Mitarbeiter zu unterstützen.

Transporte Ganaus in Schwarzenbach spürt die Folgen der Krise. „Das betrifft uns sehr stark. Spritpreise und Erhaltungskosten sind zurzeit sehr hoch. Es gibt oft lange Lieferzeiten; vieles ist nicht lieferbar, weil zu wenig produziert wurde“, bedauert Firmenchef Andreas Ganaus.

Gerade im Frühjahr braucht die Landwirtschaft Treibstoffe, um die Felder zu bestellen. Auch die Bauern kämpfen mit den Teuerungen. „Die hohen Treibstoffpreise wirken sich auf Transport und Produktion aus. Es muss vorfinanziert werden. Das macht zusätzlich Druck“, weiß Landwirtin und Landtagsabgeordnete Doris Schmidl aus St. Margarethen.

In den Gemeindestuben zeigt sich die Kostenexplosion ebenfalls. „Die Preissteigerung bei den Baustoffen merken wir bei unseren großen Bauvorhaben“, weiß Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann.

Die Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes Kirchberg unterstützt Bürger mit geringem Einkommen. Diese können hier gratis Lebensmittel erhalten. „Derzeit spüren wir wegen der Teuerungswelle bei uns noch keinen Anstieg bei den Kunden. Ich denke aber, dass sich das mit einer gewissen Verspätung schon noch auswirken wird“, stellt Anita Riegler von der Team Österreich Tafel fest. Ihr Team ist aber gewappnet.

