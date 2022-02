Forschen am Bahnhof

Es ist eine Premiere für das Tal: die Teilnahme an der bundesweiten „Langen Nacht der Forschung“.

Am 20. Mai wird der Bahnhof Klangen zur „Forschungsstation“. Das hat die Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal bei ihrer aktuellen Vorstandssitzung beschlossen. Warum gerade Weinburg auserkoren wurde, erklärt Obmann Kurt Wittmann: „Anstoß dazu gab die Studie von Patrick Zöchling. Diese widmet sich auch einer verbesserten Nutzung des Bahnhofs Klangen.“ Der Frankenfelser forschte im Rahmen seiner Masterarbeit zum Thema „Integrative Betrachtungen als Chance für neue räumliche Qualitäten entlang der Mariazellerbahn“.

Bahnhof Klangen wird zur „Forschungsstation“

Diese Studie wurde in der Kategorie „Masterarbeiten mit dem Wissenschaf(f)t Zukunft Preis 2021“ gewürdigt. Die Forschungserkenntnisse könnten als Mobilitätsrückgrat für eine nachhaltige Raum- und Regionalentwicklung dienen. „Zöchling wird bei der ,Langen Nacht der Forschung’ seine Arbeit vorstellen und geführte Spaziergänge am Bahnhof machen“, verrät Barbara Zöchbauer vom Regionalbüro Pielachtal. Der Bahnhof Klangen sei außerdem, findet sie, „einfach eine coole Location“. Dass die „Lange Nacht der Forschung“ mit Zöchling in Weinburg stattfindet, freut Vizebürgermeister Michael Strasser. „Schon alleine Zöchlings Erkenntnisse lassen uns die Zugangsmöglichkeiten zu unserem Bahnhof Klangen überdenken“, sagt er.

Neben Zöchling werden Experten der Fachhochschule St. Pölten, Bereich „Bahntechnologie“, und Vertreter der technischen Universität Wien, Studiengang „Landschaftsplanung“ vor Ort sein. Auch die jüngsten Besucher dürfen am 20. Mai zu Nachwuchsforschern werden. Für sie gibt es eine eigene Mitmachstation.

