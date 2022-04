Messe mit „Frauen-Power“

Werbung

Zur ersten Informations- und Verkaufsmesse für Kleinunternehmer und für den Direktvertrieb aus der Region laden Stefanie Sturmlechner und ihr Team am Palmsonntag, 10. April, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr in den Dirndlhof in Kirchberg ein.

„Wir sind als Klein- und Alleinunternehmerinnen in unterschiedlichen Produktbereichen tätig. Diese Messe gibt uns die Möglichkeit, die Leute zu informieren, welche große Produktpalette wir hier in der Region anzubieten haben“, schildert die Organisatorin.

Bereits vor zwei Jahren hat das Damen-Organisationsteam in Eigeninitiative das Konzept und die Werbe-Aktivitäten für die Info-Messe zusammengestellt. „Wegen der Pandemie mussten wir schon zwei Mal verschieben“, bedauert sie. Nun ist es aber so weit. 16 Klein-Unternehmen und Direktvertriebe präsentieren am 10. April einen Tag lang im Dirndlhof die Vielfalt ihrer Produkte und Dienstleistungen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung mit „Frauen-Power“ ist natürlich frei. Teilnehmende Klein-Unternehmerinnen sind Verenas Wundernaht, Luna, AMC, ENJO, Forever, Marion Fahrngruber, Hyla Austria, Gonis, KING Lifestyle Mode, Thermomix, Nahrin-gesund-schön-aktiv, PartyLite, Bela Aqua-Wasser, Ecolodge- Mode, Young Living und natürlich der Dirndlhof selbst.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.