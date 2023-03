Landjugend Kirchberg: Großer Applaus für Kriminalkomödie

Bei der Theateraufführung „Mord im Weinkeller“ der Landjugend Kirchberg in der Kirchberghalle stellten sich schon zur Premiere über 150 Besucherinnen und Besucher aus nah und fern ein.

Vor der Vorstellung merkte man leichte Nervosität bei den Mitwirkenden. Stehen doch alle, bis auf Benjamin Fuxsteiner, zum ersten Mal auf der Bühne. „Als Regisseur bin ich nervöser als zu meiner aktiven Schauspielzeit. Ich weiß aber genau, dass wir uns bestens vorbereitet haben“, meinte Markus König.

Und das wurde bei der Premiere mit Zwischen- und großem Schlussapplaus bestätigt. Von Beginn an nahm die Kriminalkomödie Fahrt auf: Eine Weinverkostung im örtlichen Gasthaus mit der Weinprinzessin (Anna-Lena Moser) war so berauschend, dass am Tag danach scheinbar eine Leiche am Boden lag. Zwei Urlaubsgäste (Maria König und Magdalena Taschl) versuchen sich als Detektive und verdächtigen den forschen Koch Luigi (Benjamin Fuxsteiner). Einen Mord ohne Leiche können auch ein Polizist (Thomas Mühlbacher) und der Kommissar (Fabian Hofmacher) nicht aufklären. Die gestrenge Gastwirtin (Lisa Hölzl) hat ihren lustigen Wirt (Matthias Kirchner), der wesentlich Anteil am Verwirrspiel hat, kaum im Griff. Schließlich trägt die resolute Putzdame (Nicole Zöchbauer) wesentlich zum guten Ausgang der Kriminalkomödie bei. Anna König fungiert als Souffleuse, Carina Schneider schminkt die Schauspielerinnen und Schauspieler und Markus Burmetler sorgt sich um Licht, Ton und den Bühnenvorhang. Sprecher ist Markus Engel.

Nächste Vorstellungen: Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 8 Euro, für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt kostenlos.

