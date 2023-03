Klingende Erfolge für Musikschule Ober-Grafendorf

Neun Schülerinnen und -schüler der Musikschule Ober-Grafendorf stellten heuer beim landesweiten Wettbewerb „prima la musica“ ihr Können unter Beweis. Sie überzeugten die Fachjury und erhielten allesamt Prämierungen. Trompeter Michael Knierer gelang der erste Preis mit ausgezeichnetem Erfolg und die Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb in Graz.

Nach der Coronapandemie durften die jungen Talente wieder live ihre ausgewählten Musikstücke der Jury präsentieren. „Obwohl wir die letzten zwei Jahre die Teilnahme mit Video-Darbietungen gut gemeistert haben, ist das Flair eines Live-Aufritts doch etwas anderes“, freut sich Anna Thallauer, Direktorin der Musikschule Ober-Grafendorf, über die Leistungen des Nachwuchs. Die Vorbereitungszeit, das Einstudieren der Werke sowie das Vorspielen vor Publikum seien für den Erfolg beim Wettbewerb essenziell. Um die jungen Talente bestmöglich zu trainieren, veranstaltete die Musikschule vier Vorbereitungskonzerte in der Pielachtalhalle. „Der große Festsaal mit dem Flügel bot den geeigneten Rahmen dafür“, erzählt die Direktorin.

Neun Prämierungen für junge Talente

Mit Klavier-Begleitung von Musikschullehrer Robert Jäger erspielten die jungen Solistinnen und Solisten Erfolge in den Kategorien Querflöte, Klarinette, Tenorhorn sowie Trompete. Unter den insgesamt neun Prämierungen sind drei erste Preise, drei zweite Preise sowie drei dritte Preise vertreten. Musikalisch besonders herausfordernd sei dabei die Rubrik „Plus-Gruppen“: „Hier ist die Vorspielzeit länger und die vorgetragenen Stücke sind anspruchsvoller“, erklärt Thallauer. Michael Knierer trat in dieser Kategorie an. Er konnte mit seiner Trompetenperformance die Jury faszinieren und erlangte den ersten Preis mit Auszeichnung. Er darf somit die Musikschule Ober-Grafendorf beim Bundeswettbewerb vertreten. „Wir können uns dennoch nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Jetzt heißt es weiter üben für Graz“, zeigt sich Trompetenlehrer Martin Fischer stolz und motiviert.

Heuer fand der Wettbewerb nicht ausschließlich im Festspielhaus statt, sondern auch im Bildungshaus St. Hippolyt. Die Musikschulleiterin sieht die rege Teilnahme der Schülerinnen und Schüler aus ganz Niederösterreich und ein damit resultierendes Platzproblem im Festspielhaus dafür verantwortlich. „Das steigende Interesse am Wettbewerb spricht für die hohe Unterrichtsqualität an Niederösterreichs Musikschulen“, ist sie überzeugt.

