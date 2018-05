600 Stunden haben Maximilian Sterkl, Philip Scheuch und Thomas Sulzer in ihr Projekt Pielach-Philharmonie investiert. Das hat sich ausgezahlt – die drei Schüler der HTL Krems erreichten den dritten Platz beim NÖ Bautechnikpreis und dürfen sich über 1.000 Euro freuen. Entworfen haben Maximilian Sterkl, Philip Scheuch und Thomas Sulzer von der HTL Krems ein fantasievolles Veranstaltungszentrum am Ufer der Pielach. „Wichtig war uns, dass das Projekt einen reellen Hintergrund hat. Der Bürgermeister hat uns dann auf die Idee gebracht“, sagt der Prinzersdorfer Maximilian Sterkl.

Im Rahmen der Diplomarbeit hat der 19-Jährige mit seinen Kollegen ein Veranstaltungszentrum samt Café mit Terrasse entworfen. Über eine schulinterne Ausschreibung haben sich die drei dann für den Bautechnikpreis mit 15 teilnehmenden Teams qualifiziert. Der Name Pielach-Philharmonie ist angelehnt an die Elbphilharmonie in Hamburg. „Der Name ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber auch unser Gebäude ist zum Fluss hin ausgerichtet“, sagt Sterkl.

Noch nicht fix, ob Teile umgesetzt werden

Begeistert vom Preis ist auch Bürgermeister Rudi Schütz: „Das ist ein ganz tolles Projekt.“ Ob Teile davon umgesetzt werden, weiß er nicht. „Diese Woche haben wir jedenfalls eine Besprechung mit Vereinsvertretern zum neuen Bürgerhaus. Uns ist eine ganzjährige Nutzung wichtig“, so Schütz.