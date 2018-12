Das Christkind naht mit großen Schritten, aber die Wartezeit bis es am Heiligen Abend endlich soweit ist, kann schon lange dauern, nicht nur für Kinder. Deshalb haben sich viele Gemeinden etwas einfallen lassen, um die Zeit zu verkürzen.

Pielachtal: Mit dem Styx-Weihachtszug geht es von St. Pölten nach Kirchberg und wieder zurück. Die Hinfahrt startet um 11.42 Uhr in St. Pölten, nächster Halt ist um 12.03 Uhr in Ober-Grafendorf mit Ankunft um 12.57 Uhr in Kirchberg. Dort erwartet die Besucher ein buntes Programm (siehe Punkt Kirchberg). Rückfahrt ist um 14 Uhr in Kirchberg mit Ankunft um 15.17 Uhr in St. Pölten. Nähere Informationen und Reservierungen sind unter weihnachtszug@styx.at oder unter 02747 3250-26 möglich.

Ober-Grafendorf: In Ober-Grafendorf findet auch heuer das bereits traditionelle Weihnachtsmusizieren am Kirchenplatz statt.

Weinburg: Beim X-Mas Warm-up kann man sich schon am Sonnstag, 23. Dezember, ab 15 Uhr beim Amtshaus Weinburg auf Weihnachten einstimmen. Am 24. Dezember können Sportliche noch der Kletterlust bis um 14 Uhr frönen. Außerdem findet der Adventabschluss mit einem Punschstand um 14 Uhr beim Gasthaus Gapp statt und um 14.30 Uhr geht es in die Kindermette in der Pfarrkirche in Weinburg.

St. Margarethen: Bei der Kinderkrippenandacht um 15.30 Uhr können sich Eltern mit ihren Kindern auf den Weihnachtsabend einstimmen.

Hofstetten-Grünau: Etwas besonderes für den 24. Dezember hat sich der Frisörsalon Schnittpunkt in Hofstetten-Grünau einfallen lassen. Um 10 Uhr kommt das Christkind auf dem Pferd zum Salon und verteilt kleine Packerl an die Kinder.

Rabenstein: Am 23. Dezember stimmt das Adventkonzert von Musikverein und Gesangverein Rabenstein auf das Weihnachtsfest ein. Beginn ist um 16 Uhr. Am 24. Dezember bietet die Landjugendgruppe Rabenstein auch heuer im GuK Kinderbetreuung von 13 bis 16 Uhr an. Im Rabensaal wird dann gespielt, gemalt, gebastelt und gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. Anmeldung auf der Gemeinde unter 02723-2250. Um 15.30 Uhr geht es dann gemeinsam zur Krippenandacht in die Pfarrkirche.

Kirchberg: Schon am Sonntag, 23. Dezember, gibt es um 15 Uhr in der Kirchberghalle ein Weihnachtskonzert des Blasmusikvereines mit dem Kinderchor der Musikschule, der Bläserklasse an der Volksschule Kirchberg und der Blasmusikkapelle. Am 24. Dezember kann man sich von 8 bis 16 Uhr das Friedenslicht in der Rotkreuz-Ortsstelle Kirchberg abholen. Familien oder Angehörige mit Kindern spazieren gemütlich mit einer Laterne oder Kerze in einem Behälter zum Roten Kreuz und holen dort das Friedenslicht für zu Hause ab. Es gibt Kekse und etwas zu trinken und es werden freiwillige Spenden gesammelt. Diese kommen zur Gänze der Aktion „Licht ins Dunkel“ zugute. Außerdem wird um 12.57 der Styx-Weihnachtszug in Kirchberg erwartet. Dort singt dann der Kinderchor der Musikschule, es spielt das Bläserquartett der Blasmusik auf und es gibt erste Einblicke der im Bau befindlichen Modellbahn im Bahnhof Kirchberg. Natürlich gibt es auch Bewirtung am Bahnhof. Um 15.30 Uhr findet die Kindermette statt, die vom Katholischen Bildungswerk mit den Kindern gestaltet wird.

Loich: In der Gemeinde Loich tragen die Ministranten das Friedenslicht in jedes Haus.

Schwarzenbach: Am Vormittag des 24. Dezember können sich alle das Friedenslicht aus Bethlehem im „VAZ“ abholen. Dort kommen auch Kinder mit Laternen mit ihren Eltern und Großeltern. Die Landjugend bietet Punsch an und man kann für einen guten Zweck spenden. Um 15 Uhr wird in der Pfarrkirche vor allem für die Kleinen eine Krippenandacht gefeiert.

Frankenfels: Schon den ganzen Advent gibt es in der Bibliothek täglich bis 23. Dezember um 17 Uhr eine Geschichte. Treffpunkt ist am Pfarrer Stangl Platz. Die Lesung dauert 45 Minuten. Am 24. Dezember gibt es von 9 bis 12 Uhr: Kinderbetreuung im Raika Saal durch die Kinderfreunde Frankenfels. Von 13 bis etwa 15 Uhr wird im Gasthaus Niederer-Lichtensteg ein Kinderfilm gezeigt. Organisiert wird das von der SJ Frankenfels.

Das Friedenslicht abholen und einen Kinderfilm ansehen kann man auch beim Feuerwehrhaus Weißenbach durch die FF Weißenburg. Um 16 Uhr gibt es dann die Krippenfeier der Pfarre.