Kultursommer Kirchberg startet mit Konzert der Musikschule

Unter dem Motto Dirndl.Erlebnis.Festival findet am kommenden Wochenende im Schlosspark der Start in den Kultur.Sommer.Kirchberg 2023 statt. An drei Wochenenden finden acht Kulturveranstaltungen mit Musikgruppen, Chören und bekannten Künstler statt. Empfohlen wird die bequeme Anreise mit der Mariazellerbahn.

Das Festival beginnt am Freitag, 23. Juni, um 18 Uhr mit dem Konzert der Musikschule Pielachtal. Musikschulleiter Friedrich Anzenberger: „Die Schülerinnen und Schüler verzaubern das Publikum mit bekannten Melodien und modernen Klassikern. Erstmals wird ein großes Musikschulorchester mit Chor und Tänzern auftreten“. Der Eintritt ist frei.

Der schon international bekannte Kabarettist Benedikt Mitmannsgruberwird am Sonntag, 25. Juni, ab 19 Uhr für Begeisterung beim Publikum sorgen. Das Kabarettprogramm wurde vielfach ausgezeichnet, z.B. Talente-Show 2020, Kleinkunstpreis Klagenfurt, Talentaward Hamburg und mehr.