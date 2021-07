Weil es in ganz Österreich keine Studie über die Wirkung des Tanzsports auf die Fitness von Senioren gibt, hat sich Karl Hömstreit, Landesvorsitzender des Vereins Tanzen ab der Lebensmitte, an die Fachhochschule St. Pölten gewandt. „Es werden aber nicht nur das Körperliche, sondern auch die sozialen Auswirkungen untersucht“, freut er sich.

In der Vorwoche waren Studierende und die Projektleiterin Anita Kiddritsch vom Institut für Gesundheitswissenschaften erneut zu Gast in Rabenstein, um Daten zu erheben. „Das Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, ob Personen, die regelmäßiges Tanztraining oder regelmäßigen Sport in der Gemeinschaft betreiben, ein geringeres Sturzrisiko und eine höhere soziale Integration aufweisen als Personen, die keine regelmäßige sportliche Aktivität betreiben“, erklärt Kiddritsch. Erwartet wird ein Unterschied im Sturzrisiko von Personen im Alter von 60 bis 80 Jahren, die regelmäßig Sport betreiben und jenen derselben Altersgruppe, die auf Sport verzichten. Auch im sozialen Verhalten wird ein Unterschied angenommen. „Weiters wird erwartet, dass es bei gesunden 60- bis 80-Jährigen einen Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität, Sturzrisiko, Gleichgewichtsfähigkeit und sozialem Verhalten gibt“, sagt die Projektleiterin.

Um die aufgestellten Hypothesen zu untersuchen werden Daten zu Gleichgewicht, Kraftausdauer, Sturzangst, körperlicher Aktivität, sozialer Integration und Selbstwirksamkeitserwartung erhoben. Ende August findet die zweite Messung statt.

Ergebnisse werden im März 2022 vorliegen, da die vielen Daten erst vom Papier übertragen und im Rahmen der Bachelorarbeit von Rafael Grossauer ausgewertet werden müssen. „Dann werde ich unter Abstimmung mit den Studierenden die Daten zur Publikation in einer Fachzeitschrift aufbereiten.“