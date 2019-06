In den kommenden zwei Jahren wird von Mostviertel Tourismus in Kooperation mit den Gemeinden und dem Tourismusverband Pielachtal zur Attraktivierung des Pielachtal-Radweges ein Leader- Förderprojekt samt Neubeschilderung und Marketing-Maßnahmen durchgeführt.

Das Projekt ist in ein Gesamtkonzept eingefügt, welches auch Maßnahmen für den Traisentalradweg und die Radwege im Melker Alpenvorland und Unteren Traisental vorsieht. Tourismusobmann Gerhard Hackner berichtet: „Unseren Radweg gibt es seit den 90er-Jahren. Die Evaluierung ist die ideale Möglichkeit, an der Radroute Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen. In einigen Gemeinden wie Weinburg, Ober-Grafendorf, Haunoldstein oder Loosdorf ist dies schon geplant. Damit soll der Pielachtal-Radweg noch attraktiver und familienfreundlicher werden.“

Im Zuge dieses Projektes laufen auch Gespräche über eine Anbindung des Pielachtalradweges zum Traisental-Radweg und eine Routenführung mit der Anbindung bis zum Alpenbahnhof in St. Pölten. Damit würde auch auch eine optimale Verbindung für den Radtourismus auf der Mariazellerbahn entstehen. Ebenso sollen der Eintrag auf der Webseite für den Radweg überarbeitet und weitere Marketing-Maßnahmen für den Radtourismus umgesetzt werden.