Die 59-jährige Tierliebhaberin Christine Nell hat am hauseignen Hof Platz für Tiere geschaffen, die bereits dem Schlachter geweiht waren. „Schon als Kind habe ich den starken Bezug zu den Tieren verspürt. Ich sehe es als meine Lebensaufgabe, den Lebe wesen ihren verdienten Lebensraum zu gewähren“, erzählt die Lehrerin. Seit vielen Jahren lebt sie vegan.

Mit ihrem „Verein für Bewusstseinsbildung“ begleitet sie seit dem letzten Jahr Jugendliche, die Zugang zu Tieren finden wollen. Zwei Mädchen sind immer wieder am Hof, um mitzuhelfen.

„Tiere haben positiven Einfluss auf die Entwicklung von Kindern.“Christine Nell empfängt auch Kindergartengruppen

„Wir gehen mit dem Pferd spazieren. Die Mädchen lernen so die Bedürfnisse der Pferde kennen“, erklärt Nell. Dabei sei die Entwicklung von Empathie wichtig. Sie fördert die Bewusstseinsbildung und ließe sich auch leicht auf den Menschen übertragen. Der Einklang mit dem Tier und der Natur stehe dabei im Vordergrund.

Kindergartengruppen bekommen ebenfalls die Möglichkeit, ein Teil des Lebenshofs zu sein. Den Kindern wird das Gruppenverhalten der Tiere durch Beobachtung nähergebracht.

„Tiere haben positiven Einfluss auf die Entwicklung von Kindern. Sie schauen sich viel ab und lernen früh, was es bedeutet achtsam zu sein“, merkt die Tierliebhaberin an. Da es aber vielen Familien nicht möglich sei, ein Haustier zu halten, bekommen die Kinder durch den Lebenshof Oberberg die Chance, Vierbeinern nahe sein zu können.

Der Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen spielen eine große Rolle am Lebenshof. Die Weitergabe von Lebensweisheiten und Pflanzenwissen an die jüngere Generation, ist ihr daher sehr wichtig.

Bewusstsein über Herkunft des Fleisches schaffen

Auch das Schaffen von Bewusstsein, woher das Fleisch kommt, dass man am Teller hat, liegt Nell am Herzen. Die Nutztierhaltung in Österreich sei schon viel besser, jedoch „muss nicht immer gleich zu einem Stück Fleisch greifen. Es gibt so viele Pflanzen- und Gemüsesorten, die köstlich schmecken“, erklärt Nell.

Am Hof leben zur Zeit sechs indische Laufenten, vier Ziegen, ein Pferd sowie ein Hund und eine Katze. Dass Christine Nell ein großes Herz für jegliche Art von Tieren hat, bewies sie mit der Aufzucht eines kleinen Rehkitzes. Sorgfältig fütterte sie den Bock mit Ziegenmilch im Fläschchen und ließ ihn im Haus schlafen. Schlussendlich lebte der Rehbock ein ganzes Jahr am Hof, bis er von selbst in die Natur zurückkehrte.

Unterstützt wird der Lebenshof von einem ehrenamtlichen Team. Freunde bringen Futterspenden vorbei. Es herrscht auch ein reges Tauschgeschäft. Pferdemist wird gegen Heu getauscht. Ein Spendenkonto ist in Planung, sobald der Verein offiziell unter dem Namen „Verein mit Bewusstseinsbildung“ läuft.