Streetwork Pielachtal: Kunterbunte Bühne in Rabenstein fertiggestaltet

Kunterbunt sind die sechs fahrbaren Bühnen-Elemente, die im August in mehreren Pielachtalgemeinden bemalt wurden. Das Team von Streetwork Pielachtal hat gemeinsam mit Jugendlichen gemeindeübergreifend Teile der Bühne am Oggersheimerplatz zu einem Bühnenbild gestaltet.

Entstanden sind die Elemente im Rahmen des Projektmarathons der Landjugend. Gestaltet wurde je ein Element in Ober-Grafendorf, Weinburg, Hofstetten-Grünau und Kirchberg, in Rabenstein sind zwei entstanden. Magdalena, Emma und Felix Lienhart aus Rabenstein haben als Projektsteuergruppe den Entwurf übernommen und das Projekt über alle Gemeinden hinweg begleitet. „War cool, daran zu arbeiten“ resümiert Magdalena Lienhart.

Die teilnehmenden Jugendlichen gestalteten dann das Bühnenbild entlang des Entwurfes mit individuellen Ergänzungen und Motiven. Die Teams in den jeweiligen Gemeinden haben so ihre Tafel erarbeitet. „Es ist interessant wie sich alles ergeben hat, spontan sind Elemente dazugekommen, es ist gewachsen im Laufe der Woche“, freut sich Emma Lienhart über das Projekt.

Elemente des Bühnenbildes sind die Pielach sowie die Himmelstreppe. Diese garantieren den optischen Zusammenhalt aller Bildelemente. Begleitet wurde das Projekt von Kunstpädagogin Marianne Plaimer — sie hat bereits mehrere Projekte mit dem Team von JLW - Jugend und Lebenswelt, in der Vergangenheit umgesetzt. „Wir haben versucht die Pielachtaler Lebenswirklichkeit darzustellen. Entstanden ist eine große Collage aus Malereien, Zeichnungen, gesprühten und geklebten Teilen.“ so Plaimer.

Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt: von fliegenden Leberkäsesemmeln, die Jugendliche in Kirchberg gerne essen, Skywalk(er Luke), Schmetterlingen, eine fliegende Insel, weidenden Kühen und Minimonstern — jede/r konnte sich hier mit seinen Ideen und Motiven verwirklichen. Das Ergebnis: Ein Mix aus Landschaft und Symbolen.

Arbeit mit künstlerischen Medien wie bildnerischem Gestalten bietet jungen Menschen einen Rahmen, in dem sie ihre Alltags- und Lebenserfahrungen ausdrücken können“, sagt Barbara Rieder von Streetwork Pielachtal. Die Gemeinde Rabenstein hat das Projekt mit Material und Support unterstützt. „Ein großes Danke an die Gemeinde sowie an das Team des Bauhofs, welches die Elemente sowie unser Material zwischen den Gemeinden hin und her transportiert haben und so dieses Wanderatelier erst ermöglicht haben“, bedankt sich Rieder.