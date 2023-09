Landjugend baute Platzerl zum Chillen im Zentrum von Hofstetten-Grünau

In nur 42,195 Stunden entstand beim Bürger- und Gemeindezentrum eine neue Lounge, ein Spielplatz und einige Sitzgelegenheiten. Denn die Landjugend Hofstetten-Grünau stellte sich heuer der Aufgabe „A gmiadliches Platzl in Hofstettens Kern — do verweilen olle gern!“. Rund 40 Mitglieder halfen mit, um das Projekt auf die Beine zu stellen.

Am Freitagabend machten sich die fleißigen jungen Leute ans Werk. Schon in der ersten Nacht wurden die Blumenbeete zum Bepflanzen vorbereitet, der Kletterturm aufgestellt und ein Teil der Loungemöbel an Ort und Stelle platziert. Trotz einer kurzen Nachtruhe ging es am Samstag munter weiter. Unter anderem wurde für die Leseecke am Vormittag eine Fläche ausgebaggert, welche später mit Kies befüllt wurde. Außerdem nähten die LJ-Mitglieder ganze 30 Sitzpolster.

„Wir finden es sehr wichtig, etwas Gemeinnütziges für die Gemeinde zu machen“, berichtet Leiterin Julia Falkensteiner. „Der Bürgermeister überlegt sich immer etwas tolles, das wir tun können. Das Projekt ist nicht nur für uns super, sondern für alle.“

Am Sonntagnachmittag, nach dem Endspurt, präsentierte die Landjugend ihr Werk der Bevölkerung.