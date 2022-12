Weihnachten im Pielachtal: Vom Essen bis zum Einsatz

Werbung

Weihnachten ist für viele Leute in der Region ein familiäres Fest. Doch Mitglieder von Einsatzorganisationen sind oft auch am 24. Dezember im Dienst. Sie können nicht oder nur bedingt bei ihren Familien sein. Selbst Promis aus dem Tal, wie Amélie van Tass und Thommy Ten, sind das Jahr über international unterwegs und auch zu Weihnachten oft im Ausland.

„Wir sind rechtzeitig aus den USA zurück und feiern ein Weihnachtsfest in unserer Heimat“, erzählt Amélie van Tass. Letztes Jahr hat das Zauberpaar nämlich den Heiligen Abend in Las Vegas verbracht. „Da wir auf Tournee oft nur in Restaurants essen können, ist es umso schöner, dass wir heuer unsere Gäste selbst bekochen“, schwärmt sie.

Ein etwas anderes Weihnachtsfest feiert heuer Manfred Hößl, Obmann des ASBÖ Frankenfels/Schwarzenbach. Gemeinsam mit seiner Tochter Alina hat er sich für den Rettungsdienst am 24. Dezember eingetragen. „Jedes Jahr am Heiligen Abend wird die Dienststelle von jemand anderem besetzt. Dieses Jahr übernehmen meine Tochter und ich den ‚Weihnachtsdienst‘“, berichtet der Obmann.

Am Heiligen Abend im Einsatz

Die Dienststelle sei über die Feiertage rund um die Uhr von zwei Teammitgliedern besetzt. „Unter 14 Sanitäterinnen und Sanitätern wird die 12-Stunden-Schicht aufgeteilt“, informiert Hößl. Die Besetzung sei über die Feiertage essenziell, da es sich bei den Alarmierungen meist um Notfälle handle. Am Heiligen Abend nicht bei all seinen Liebsten sein zu können, sei nicht immer einfach: „Doch irgendwer muss es ja machen. Offiziell nachgefeiert wird dann am 25. und 26. Dezember“, gibt der Obmann preis.

Manuela Glaubacker, Veronika Domikiewicz, Willi Hör, Barbara Steineder, Petra Böhm, Theresia Grubner, Pastoralassistentin Andrea Stuphann, Marieluise Gravogl, Helga Schuhmeier, Susi Wieser, Hermine Hubac, Hermine Datzreiter, Gabriele Karner, Hermine Anna Pichler und Anni Gram vom Roten Kreuz Hofstette-Grünau veranstalteten einen Weihnachtsabend für die Senioren der Gemeinde (mehr auf Seite 96). Foto: Rotes Kreuz Hofstetten-Grünau

Weihnachten an der Dienststelle zu verbringen, zählt für Obmann Wilhelm Vorlaufer vom ASBÖ in Rabenstein schon zur Gewohnheit. „Gemeinsam mit der Polizeiinspektion wird gekocht“, erzählt er von der langjährigen Tradition. Heuer soll es Rindsrouladen geben, oder „etwas, das bei einem Notfall abgedreht werden kann und später weiter köchelt“.

Komplett von seiner Familie getrennt ist er jedoch nicht. „Von 8 bis 20 Uhr bin ich mit einer Kollegin oder einem Kollegen im Dienst. Danach wird mit der Familie gefeiert. Für mich findet anschließend ein zweites Weihnachtsessen statt“, schmunzelt Vorlaufer. Zwei Kollegen seien anschließend für den Nachtdienst zuständig, damit die Stelle rund um die Uhr besetzt ist.

Auch die Feuerwehren in der Region sind am Heiligen Abend in Alarmbereitschaft. „Wenn Notrufe eintreffen, sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr allzeit bereit, um auszurücken“, informiert Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

