Ein spannender Ausflug ins Waldviertel

Blühende Mohn- und Kartoffelfelder konnten die Mitglieder der Rabensteiner Ortsgruppe des Pensionistenverbands bei einer Fahrt in das Waldviertel genießen. Beim Besuch von Yupitaze Fischtextil in Litschau waren die Pensionisten fasziniert von der Herstellung diverser Accessoires aus Fischleder. Dort wird eine alte Methode der Handwerkskunst verwendet mit Materialien aus Karpfen, Lachs und Seewolf.

Ein Erlebnis für alle Käseliebhaber war der anschließende Besuch in der Käsemacherwelt in Heidenreichstein. Sehr interessiert lauschten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Ausführungen über die Schnitt -und Frischkäseherstellung und nutzten auch die Möglichkeit der unterschiedlichen Naschstationen. Mit Käseköstlichkeiten aus dem Shop der „Waldviertler Schatzkammer“, aber auch mit Andenken an den Besuch bei Yupitaze Fischtextil wurde nach einem gemütlichen Beisammensein gut gelaunt die Heimreise über das Kamptal angetreten.