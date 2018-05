Drei Jahre ist es her, dass die Landesausstellung „Ötscherreich“ im Pielachtal über die Bühne ging. Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann bewies damals Weitsicht und fragte an, was mit den Holzeinbauten der Ausstellung in Laubenbachmühle passiert. Sie bekommen jetzt ein zweites Leben für ein Großprojekt in Rabenstein.

„Ich habe dazu ein kleines Projekt eingereicht, und nachdem die Einbauten in Laubenbachmühle nach der Landesausstellung entfernt wurden, haben wir einen Teil des Holzes bekommen. Natürlich muss das jetzt aufbereitet werden, aber wir freuen uns trotzdem darüber“, berichtet Wittmann.

Fixe Holzbühne für Veranstaltungen

Gebaut werden soll eine Veranstaltungsbühne am Oggersheimerplatz. Diese wird fix installiert und muss nicht mehr bei jeder Veranstaltung auf- und abgebaut werden. „Unsere Infrastruktur wird dadurch auch wesentlich aufgewertet“, so der Bürgermeister.

Die Bühne wird eine Größe von sieben mal zwölf Metern haben und wird im Bauland errichtet. „Sicherheitshalber wird der Sockel aus Beton gemacht. Sollte dort einmal Wasser hinkommen, ist die Holzkonstruktion sicher“, erklärt Wittmann die Vorsichtsmaßnahme für etwaige Hochwassersituationen.

Nicht nur die Vereinsbühne wird gebaut, auch die Bücherei-Terrasse bekommt eine Überdachung, die rund 10.000 Euro kosten wird. Größter Anteil sind die Kosten für das Glas. „Unsere Bücherei ist gut besucht, und die Terrasse bietet eine wertvolle Ergänzung für Lesungen und Veranstaltungen, aber auch beim Probelesen“, sagt Wittmann. Es sei außerdem der Wunsch des Büchereiteams, das viele Stunden tätig sei und daher genau wisse, was fehle, um das Erlebnis noch besser zu machen.

Neues Leben für altes Holz der Landesausstellung

Die Projekte werden als Großprojekt im Rahmen der Dorferneuerung zur Förderung eingereicht. Im Leitbild der Gemeinde ist auch die Gestaltung des Oggersheimer Platzes im Leitbild festgehalten. In der letzten Gemeinderatssitzung fiel der Beschluss für die Umsetzung des Großprojekts. Alle Fraktionen stimmten dafür.