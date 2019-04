Top-modern, barrierefrei und kundenfreundlich: So soll sich in Zukunft der gesamte Bereich beim Rabensteiner Bahnhof, der von der NÖVOG umgebaut wird, präsentieren (die NÖN berichtete).

Das Projekt umfasst die Errichtung eines barrierefreien Mittelbahnsteigs, einer Lichtzeichenanlage an der Eisenbahnkreuzung, die Erneuerung der Oberleitungsanlage sowie die Gleisneulage im Bahnhofsbereich. „Ganz aktuell werden Querungsleitungen der Oberleitung am Schaltgerüst montiert, Gleisschwellen ausgeteilt und Schienen befestigt. Das Gleis wird mittels Bagger und per Hand grob eingerichtet, und die Damm- und Schotterbettsicherung wird fertiggestellt“, informiert NÖVOG-Unternehmenssprecherin Sandra Scharinger.

Die weiteren Schritte entlang der Strecke bis Mai 2019 sind Gleisneulagen, (Brücken-)Sanierungen, Grünschnitt- und Schlägerungsarbeiten sowie Instandhaltungsmaßnahmen. Insgesamt werden 4,8 Millionen Euro in diese umfangreichen Modernisierungsarbeiten entlang der Mariazellerbahn-Strecke im Frühjahr 2019 investiert.