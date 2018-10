Den Most und die damit verbundenen Traditionen bekannt machen und die europäischen Mostregionen vernetzten, das war das Ziel des 1. Internationalen Ciderkultur- und Tourismuskongresses im Baskenland. Das Mostviertel wurde von Mostviertel-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt und Mostbaron Johann Weiss vertreten.

„Jede Region hat sich mit ihren typischen Produkten und Traditionen vorgestellt. Es ist immer wieder erstaunlich, wo es überall Most gibt“, berichtet Weiss. So waren neben Vertretern aus Großbritannien und Frankreich auch Abordnungen aus Norwegen oder dem spanischen Asturien zugegen. Der Birnenmost nimmt dabei international eine Sonderstellung ein. „Wir sind mit dem Birnenmost in der Minderheit, und das, obwohl es eigentlich der bessere Most ist“, lacht Weiss.

Im Zentrum der Veranstaltung stand das gemeinsame Ziel, den Most in ein noch besseres Licht zu rücken. Es wurden Erfahrungen und Knowhow ausgetauscht und das mit dem Most und Cider verbundene Brauchtum hervorgehoben. „Es bestehen zweifellos enge kulturelle Beziehungen zwischen den Most produzierenden Ländern und Regionen“, ist sich Weiss sicher. Und auch, was die touristische Zukunft der Mostregionen betrifft, zeigt er sich optimistisch: „Wir haben gute Chancen, hier international mitzuspielen. Das Mostviertel hat sich dem Genuss verschrieben, da ist das nur der nächste logische Schritt.“

Schon 2019 könnte der nächste Ciderkulturkongress im Mostviertel stattfinden. Eine entsprechende Einladung wurde bereits ausgesprochen.