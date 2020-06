Beim Eintreffen der Feuerwehr am Brandort wurde Rauchentwicklung in einer Bauhütte festgestellt. Nach dem Öffnen der Hütte war der Brandherd rasch lokalisiert. Die Ursache waren ein Ladegerät samt Akku sowie eine Verteilerdose. Die Gegenstände wurden gelöscht und in ein Wasserbad zum Abkühlen gestellt.