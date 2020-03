Einen besonderen Gast hatte die Marktgemeinde Rabenstein am Freitagnachmittag und die NÖN war exklusiv dabei: Bundesministerin Elisabeth Köstinger kam zu einem Lokalaugenschein an der Wildbach-Baustelle Loitzenbach (Die NÖN berichtete über das Hochwasserschutzprojekt laufend).

Zur Erinnerung: Ende Juli 2016 kam es hier zu einem katastrophalen Hochwasserereignis.

"Weite Siedlungsbereiche und Verkehrswege im Ortsgebiet von Rabenstein wurden in Mitleidenschaft gezogen", erinnert sich Bürgermeister Kurt Wittmann. Umso bedeutender ist für ihn die rasche Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen, um den Anrainern Sicherheit zu gewährleisten.

Gemeinsam mit Bundesministerin Köstinger besuchte er die aktuellen Baustellen, wo bereits aufgrund der milden Witterung die Bauarbeiten wieder begonnen haben. Mitarbeiter der Lawinen- und Wildbachverbauung gaben den interessierten Zuhörern, darunter neben ministeriellen Begleitern von Köstinger auch Gemeindevertreter und Landtagsabgeordnete Doris Schmidl, Einblicke in die Herausforderungen dieses Bauprojekts. Köstinger zeigte sich beeindruckt und stellte dabei fest: „Das Pielachtal ist seit jeher ein Schwerpunktgebiet der Wildbach- und Lawinenverbauung in Niederösterreich, in dem jedes Jahr erhebliche Investitionen zum Schutz der Bevölkerung vor Hochwässern, Murenereignissen, Steinschlägen und Hangrutschungen getätigt werden."