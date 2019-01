„Die Hochzeit von Kana“ bei der Jesus Wasser in Wein verwandelte, ist eine der bekanntesten Bibelstellen. Die „Hochzeit von Kana“, jedoch ohne Wunder, erlebte auch der Obmann des Kardinal-König-Vereins Gottfried Auer auf seiner Pilgerreise am „Jerusalem Way“. Nach seiner Bitte um ein Foto lud ihn die Braut zur Trauung ein.

„Eine innere Stimme hat mich ins Heilige Land gebracht“, begründet der Rabensteiner seine Reise auf der letzten Etappe (Jordanien-Israel) des weltweit längsten Friedens- und Kulturweges. Animiert dazu hatte ihn der Vortrag von Jerusalemweg-Gründer Johannes Aschauer und Ex-Skirennläufer David Zwilling in Rabenstein. Nun folgte Auer der Einladung zum Pilgern auf Jesus‘ Spuren.

Gemeinsam mit Aschauer und einer 23-köpfigen Reisegruppe ging es ausgehend von Amman über Petra und den Berg Nebo zum Toten Meer, weiter zur Jesus-Taufstelle am Jordan, gefolgt von der Durchquerung des Wadi Quelt bis zum Ölberg, danach zur Grabeskirche in Jerusalem und zur Geburtskirche in Betlehem bis zum See Genezareth.

„Es war etappenweise eine Reise zu mir selbst. Die heiligen Stätten mit allen Sinnen und vor allem im Herzen wahrzunehmen, war inmitten des Blitzlichtgewitters von Handys und Kameras nicht leicht“, so Auer. Die meisten Touristen seien voller Unruhe auf ihrer Jagd nach dem besten Schnappschuss. „Besonders bewusst wurde mir das bei der Begegnung mit einem Einheimischen, der die Kirche jeden Tag besucht und umgeben von der Besucherhektik ist“, erzählt Auer.

Neben einer Erkundungstour auf der anderen Seite der Mauer in Betlehem, wo Künstler Banksy einige seiner bekanntesten Kunstwerke geschaffen hat, besuchte der Rabensteiner Pilger auch das Grab von Oskar Schindler, der im Zweiten Weltkrieg über tausend Juden vor der Ermordung bewahrte. Auch dort hatte Auer ein Erlebnis der entschleunigenden Art.

„Es war schon Torschluss, aber die Frau mit dem Schlüssel war noch da. Sie erklärte mir, dass ihre Schwester einen schweren Unfall gehabt hat und sie deshalb ins Spital will“, erinnert sich Auer. Er ging hinein, stoppte aber und umarmte die Frau, weil ihm bewusst wurde, dass die Sorge der Schwester wichtiger sei als sein eigener Wunsch. Am nächsten Morgen hatte Auer doch noch Gelegenheit, das Grab zu besuchen und er legte als Ehrbezeugung, so wie es Brauch ist, einen Stein darauf.