Ein Mann für alle Fälle: Johann Moderbacher ist Ehrenbürger

Wenn es um Maurern, Spachteln oder auch sonstige handwerkliche Tätigkeiten geht, dann ist er zur Stelle: Johann Moderbacher.

Der 66-Jährige wurde beim Neujahrsempfang (NÖN/03) zum Ehrenbürger gekürt. Verdient, wie Bürgermeister Kurt Wittmann unterstreicht, denn: „Moderbacher ist vorbildlich. Er ist immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird und bringt sich ein, wo es nur geht. Er sitzt nicht zu Hause, sondern tut etwas uneigennütziges – für die Gesellschaft.“ Moderbacher stammt aus Pyhra, die Liebe führte ihn 1978 nach Rabenstein, die Heirat seiner Gattin Christiane folgte 1982. Ende der 1980er-Jahre sprach ihn Ortschef Karl Egger an, ob er sich denn nicht für die ÖVP engagieren wolle.

Moderbacher wurde Gemeinderat, unter Nachfolge-Bürgermeister Kurt Wittmann geschäftsführender Gemeinderat. Seither brachte sich der gelernte Maurer, der zuletzt bis zur Pension bei der Güterwegeabteilung Scheibbs arbeitete, vor allem aber über den Dorferneuerungsverein bei Projekten ein, ebenso als Pfarrgemeinde- und Parrkirchenrat. Die Kirchensanierung 2004 sieht er „als eines seiner großen Projekte“ an, ebenso sein Mitwirken am Neubau des Gemeinde- und Kulturzentrums (2006), des Alten Bräuhauses (2012) und zuletzt beim Neubau des ASBÖ-Gebäudes (2022). Außerdem half er bei Arbeiten am Friedhof, wie bei der Errichtung der WC-Anlagen, der Urnengräber oder der Sanierung des Glockenhauses mit. Moderbacher ist Obmann des Vereins „Ruine Rabenstein“.

Deren Erhalt liegt ihm am sehr Herzen. Hier kümmert er sich um die Pflege der Anlage. Wenn ihm noch Zeit bleibt, verwöhnt er seine Familie mit Selbstgekochtem und Selbstgebackenem. Johann Moderbacher ist derzeit neben Alt-Bürgermeister Karl Egger der zweite Ehrenbürger der Gemeinde.

