Nicht wie gewohnt verlief heuer die Auszahlung des Sparvereins „Chaos“ in Rabenstein: Es kam zu einem unangenehmen Zwischenfall. „Vier Sackerl Spargeld sind verschwunden, aus der Jacke eines unserer Mitglieder“, ärgert sich Sparverein-Obmann Arnold Streicher. Insgesamt sind 3.332 Euro abhanden gekommen.

Nicht mehr als 35 Personen waren im Vereinslokal in Rabenstein, bestätigt der Obmann. „Ich bin wirklich total entsetzt. Denn das Geld hat sicher jemand genommen, den wir kennen.“ In der 25-jährigen Geschichte des Vereins habe es so etwas noch nicht gegeben. Gegründet wurden die Sparvereine, damit die Mitglieder für Weihnachten Geld hatten.

„Ich appelliere an die Menschlichkeit. Der oder die es genommen hat, soll es in einem Kuvert in den Briefkasten eines Vereinsmitgliedes geben.“

Obmann Anton Streicher

„In den letzten Jahren wurden uns immer neue Prügel vor die Füße geworfen. Und wenn so etwas passiert, überlege ich wirklich, ob wir den Verein noch weiterführen sollten“, ist Arnold Streicher enttäuscht. Der Vorfall wurde bei der Polizei angezeigt. Allerdings wäre es allen Beteiligten am liebsten, wenn sich das Problem ganz von selbst lösen würde.

Streicher betont: „Ich appelliere an die Menschlichkeit. Wer das Geld genommen hat, soll es in einem Kuvert in den Briefkasten eines Vereinsmitgliedes oder direkt in den Briefkasten des Geschädigten stecken. Dieser ist ja in der Gemeinde bekannt“, so Arnold Streicher.