Es kommt Leben ins GuK: Kulturprogramm-Planungen am Laufen

Das Gemeinde- und Kulturzentrum - bekannt als Veranstaltungsort für Konzerte, Kabarettabende und andere gesellschaftliche Events. Durch die Pandemie mit den Lockdowns wirkte es in den letzten zwei Jahren leer. Das soll sich jetzt mit den Corona-Lockerungen wieder ändern.

Reisenhofer kümmert sich um Events für Junge

Planungen zu ersten Veranstaltungen des Kulturnetzes Rabenstein, ein Teil der Dorfernerung, sind im Laufen. „Wir haben ein motiviertes Team. Es wirken neben anderen Conny Janker, Barbara Zöchbauer und Iloma Hagmann mit“, sagt Bürgermeister Kurt Wittmann.

Auch Veranstaltungen, die die jüngere Generation ansprechen, sind das Ziel. „Federführend wird hier unsere neue Gemeindemitarbeiterin Marion Reisenhofer sein“, informiert Wittmann.

Einige Termine im und beim GuK stehen schon fest: Einer davon ist am 24. April die „Lesebühne“ in der Bücherei. Ambitionierte Schreiberlinge können hier ab 16 Uhr ihre Texte präsentieren. Action gibt es am 30. April beim Maibaumsteigen. Ein Highlight ist das Frühlingskonzert am 7. Mai (Beginn: 15 Uhr) mit dem Salonorchester des Ensembles „Neue Streicher“.

Karten sind in der Bücherei erhältlich. Am 18. Juni lockt das Open-Air-Sommernachtskonzert des Chors und Musikvereins. Höhepunkt des vorläufigen Veranstaltungsreigens ist der Dirndlkirtag am 24. und 25. September.

