Schwerer Forstunfall am Dienstagnachmittag in Rabenstein. In einem Waldstück im Bereich Steinklamm wurde ein Forstarbeiter von einem Stein getroffen. Dieser hatte sich im Rahmen der Waldarbeiten plötzlich gelöst und traf den Kirchberger, der einen Schutzhelm trug, seitlich im Gesichts- und Halsbereich.

Seine Kollegen verständigten den Notruf. Der ASBÖ Rabenstein sowie die Polizei , die Freiwilligen Feuerwehren aus Tradigist und Rabenstein rückten aus. Zusätzlich wurde der Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ herbeigerufen, dessen Besatzung den Verletzen mit einem Seil barg und in weiterer Folge ins Unfallkrankenhaus Meidling flog.