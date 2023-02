Tradigister Florianis bestanden Prüfung

Einen großen Teil der Einsatzarbeit der Feuerwehr stellt der sogenannte „technische Einsatz“ dar, wie nach einem Verkehrsunfall.

Gerade, wenn Menschen verletzt sind, ist sicheres Agieren nötig. Daher setzte die FF Tradigist einen Ausbildungsschwerpunkt in diesem Bereich mit Prüfung. Lehrinhalte waren Gerätekunde, Wissensüberprüfung, Erste Hilfe und Praxis.

An der Leistungsprüfung in Bronze nahmen Sarah Wieland, Hannes Bichler, Daniel Fink und in Silber Christian Wieland, Patrick Stöckl, Franz Schmid, Georg Schmid, Samuel und Benjamin Fuxsteiner teil.

