Begonnen hat alles mit einer Kritik. Dann folgte eine nicht ganz „legale“ Eigeninitiative und jetzt ist daraus ein Gemeinschaftsprojekt mit Unterstützung der Gemeinde geworden. „Manchmal braucht es sichtlich einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl“, stellt Klaus Reitbauer in den Raum.

Er hat auf der Facebook-Diskussionsplattform „Rabenstein live“ die nicht ansehnliche Beschriftung des Landeskindergartens kritisiert. Diese ist seit Jahren sanierungsbedürftig, doch geschehen sei, kritisiert er, seitens der Gemeinde nichts. Bürgermeister Kurt Wittmann als auch Vize Hubert Gansch verweisen, dass hier sowieso ein Kindergartenzubau mit Freiraum für Kinder geplant sei und man im Zuge dessen sämtliche Neugestaltungen vornehme. „Der Baustart ist aber von Einlangen der Bedarfszuweisungen auch abhängig“, so die beiden. Reitbauer waren die fehlenden Buchstaben jedoch ein Dorn im Auge.

„Als ich in einem Geschäft passende Buchstaben sah, habe ich diese gekauft und befestigt“, erzählt er. Dieser Schritt stieß, da so etwas Gemeindezuständigkeit sei, nicht auf Begeisterung bei der Gemeinde. Es gab ein klärendes Gespräch zwischen Wittmann und Reitbauer. „Ich bevorzuge immer das direkte Gespräch. Ich bin ein Bürgermeister, den man bei dringenden Anliegen auch außerhalb der Amtszeiten kontaktieren kann“, betont Wittmann.

„Das persönliche Wort macht mehr Sinn“

Und: „Das persönliche Wort macht mehr Sinn als über soziale Netzwerke zu agieren. So können oft Probleme direkt gelöst werden.“ Im Zuge des Gesprächs kam es auch zu einer für alle zufriedenstellenden Lösung. Wittmann stellte die Grünfläche mit Spielplatz beim Kindergarten Reitbauer und Umweltgemeinderat Bernhard Treitl zur Revitalisierung zur Verfügung. Auf deren Initiative entsteht hier nun ein „generationenübergreifender Gemeinschaftsgarten“ mit Naschhecke und Bienenwiese in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Treitl: „Ein Gemüsebeet wird angelegt, bei dem jeder eingeladen ist, mitzupflanzen.“ Der überdachte Sitzplatz bekommt eine alte Regenrinne aus dem Bauhof-Lager und ein kindersicheres Regenwasserbehältnis. „Es soll hier ein Treffpunkt für alle Generationen entstehen“, so Treitl. Er und Reitbauer haben für bessere Vernetzung im Ort noch einige Ideen. Reitbauer kündigt aber an, dass er nicht mehr ohne Rücksprache Eigeninitiativen auf Gemeindegrund setzen werde.