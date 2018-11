Der neue Trinkwasserspeicher in Königsbach ist fertig und garantiert sauberes , kühles Nass jederzeit.

Er ist der große Stolz der Marktgemeinde Rabenstein – der neue top moderne Hochbehälter in Königsbach, der hochwertiges Trinkwasser für die Rabensteiner speichert. Am Mittwoch wurde dieser von Pater Leonhard Obex in Anwesenheit einer kleinen Gästeschar sowie der für das Projekt verantwortlich zeichnenden Personen gesegnet und dabei für reines Trinkwasser zu jeder Zeit gebetet.

Die beiden Behälter fassen je 250 Kubikmeter Wasser, die in das Rabensteiner Leitungsnetz eingespeist werden. 700.000 Euro wurden in das Projekt investiert. „In Hinkunft sollte es bei extremer Trockenheit keine Probleme mehr mit der Bereitstellung von Wasser geben“, versichert Bürgermeister Kurt Wittmann.