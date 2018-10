„Die Nachfrage nach Baugründen ist sehr groß“, weiß Bürgermeister Kurt Wittmann. In der Marktgemeinde Rabenstein gibt es aktuell nur Baulandlücken. „Parzellen, die in Privatbesitz sind, aber seit vielen Jahren nicht bebaut sind, weil sie die Besitzer nicht verkaufen“, erklärt Wittmann. Deshalb wurde in der letzten Gemeinderatssitzung der Ankauf von Baugründstücken hinter der Firma E-Norm beschlossen. Alle anwesenden Gemeinderäte stimmten für den Erwerb von rund 6.000 Quadratmetern von Privateigentümern.

Platz für Erweiterung des Firmengrundes

„Dort ist Platz für sechs Bauparzellen, weil auch noch Platz für eine Zufahrtsstraße sein muss“, erklärt Wittmann. Die Bauparzellen müssen innerhalb von fünf Jahren bebaut werden. Es soll noch geprüft werden, ob eine Vergabe im Baurecht möglich ist. Das hänge von der Parzellengröße und der Landeszusage ab.

Beim Grundkauf wurde auch berücksichtigt, dass die Firma E-Norm in den nächsten Jahren eine Firmenerweiterung durchführen kann.