Gottfried Auer hat nach 30 Jahren sein Gemeinderatsmandat niedergelegt. Im NÖN-Gespräch erzählt er über die Höhepunkte seiner Mandatarslaufbahn.

Gottfried Auer: Was unterscheidet die Gemeinderatsarbeit von heute zu damals?

Auer: War früher vielfach die Handschlagqualität ein verlässlicher Garant eines Für- und Miteinanders in der Dorfgemeinschaft, so bedarf es heute zunehmend einer verbürokratisierten Überzeugungskraft zum Gelingen so mancher Projekte und für Verbesserungen in unserer Gemeinde und in der Region.

In welchen Ressorts waren Sie aktiv?

Auer: Als Umwelt-Gemeinderat der ersten Stunde blicke ich mit gewissem Stolz auf gelungene Aktionen in unserer Klima- und Bodenbündnis- sowie Faitrade-Gemeinde zurück. Darüber hinaus durfte ich in den Ressorts für Gemeindeentwicklung, öffentliche Einrichtung sowie Freizeit und Sport meine Ideen einbringen. Schlussendlich leitete ich das Ressort für Tourismus, Umwelt und Öffentlichkeitsarbeit.

Welcher Bereich lag Ihnen immer am meisten am Herzen?

Auer: Der Bürgerkontakt, die Informationen über das Gemeindegeschehen. Frei nach dem Motto „Handle und berichte darüber“ war es mein stetes Anliegen, sei es auf unserer Homepage oder der Gemeinde-Facebook-Seite, so gut wie möglich zu informieren.

Auf welche Projekte, die unter Ihrer Federführung geschahen, sind Sie besonders stolz?

Auer: Auf die Gründung der Bücherei 1984, die zweimalige Auflage der Rabensteiner Wander- und Erlebniskarte, die Einführung der Homepage, die Rabensteiner Topothek und auf die Mitwirkung bei der Kreation von mehr als 150 Raben-Logos. Und dass während meiner Amtszeit als Vizeortschef gemeinsam mit Bürgermeister Kurt Wittmann in Rabenstein das Gemeinde- und Kulturzentrum entstanden ist.

Der Wunsch an Ihre Nachfolger?

Auer: Ich wünsche mir, dass der erfolgreiche Weg der Gemeindearbeit weiter fortgesetzt wird, insbesondere in Bezug auf den ökologischen Fußabdruck im Pielachtal.