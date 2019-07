Pilgern liegt im Trend. In Wien gibt es dazu sogar den Verein „Jakobsweg-Wien“. Dieser lud am Donnerstag, dem Tag des Heiligen Jakobus, zu einer Wanderung von der Herz-Jesu-Kirche in Kaisermühlen zum Stephansdom entlang des Jakobswegs durch Wien.

Hier feierten die Pilgerfreunde im Dom eine Messe. Gottfried Auer, Obmann des Vereins „Kardinal König – Glaube und Heimat im Pielachtal“, der schon von Jericho nach Jerusalem gepilgert ist, war bei der anschließenden Agape dabei – mit klaren Ziel: „Ich wollte mich mit den anderen Pilgern austauschen und geistig vernetzen“, erzählt er. Mit Erfolg: Auer, der Rabensteiner Jerusalem-Pilger, lernte so den Jakobspilger Peter Haider näher kennen. Die beiden planen nun, sich im Herbst auf gemeinsame Tour zu begeben. Wohin die Reise geht, verraten sie noch nicht.