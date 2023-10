Judith Gerstl: 43 Jahre im Dienst der Gemeinschaft

Als herzliche Persönlichkeit, vor allem im Umgang mit Kindern, ist Judith Gerstl im Tal keine Unbekannte. Durch ihre jahrzehntelange Arbeit mit Kindern sowie ihrem Engagement in den Gemeinden ist sie aus dem Pielachtal nicht mehr wegzudenken. Nach 43 Jahren Arbeit mit Kindern hat Gerstl mit Monatsanfang den wohlverdienten Ruhestand angetreten. Ihre Funktionen für eine lebendige Gemeinde und Gemeinschaft hat sie nach wie vor inne.

Ihre Lehrjahre verbrachte Gerstl im Kindergarten Hofstetten-Grünau und Rabenstein. 2001 übernahm sie die Leitung des Kindergarten in Schwarzenbach. 2007 wechselte sie nach Rabenstein in den dortigen Kindergarten und war bis zu ihrem Ruhestand als Leiterin tätig. „Das Schönste an meinem Beruf war das Arbeiten mit den Kleinsten. Die verschiedenen Charaktere machten den Job richtig spannend“, blick sie freudig zurück. In den letzten Jahren habe sich im Bezug auf die Kleinsten einiges getan. Nicht die Kinder haben sich verändert, sondern die Einstellung zu den Kindern. „Man muss sie wie Kinder behandeln, ihre Bedürfnisse ernst und wahrnehmen und nicht als kleine Erwachsene betrachten“, stellt sie klar. Egal, welche Herausforderung zu bewältigen war, „ich habe nie lange nachgedacht, sondern aus jeder Situation das Beste für alle Beteiligten rausgeholt.“

Die Zeit im Kindergarten werde ihr fehlen, aber Sorgen um ihre Nachfolge macht sie sich keineswegs: „Michaela Karner übernimmt meine Aufgaben, die sie mit Sicherheit gut bewältigen wird.“ An schöne Momente im Kindergarten denke sie gerne zurück. Besonders die Martinsfeste jedes Jahr mit den Kindern und dem Team zählen zu ihren Highlights. „Auch die Abschlussfeier im GuK war besonders schön und wird mir ewig in Erinnerung bleiben“, ergänzt sie.

Obwohl das „Pielachtaler Urgestein“ nun in Pension ist, bleibt Gerstl den Gemeinden im Tal erhalten. Als geschäftsführende ÖVP-Gemeinderätin in Kirchberg wird sie weiterhin ihrer Tätigkeit nachgehen. „Die Mitgestaltung des Spielplatzes des Kindergemeinderats liegt mir besonders am Herzen“, schwärmt sie. Die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinden und der Zusammenhalt der Vereine seien ihr zudem sehr wichtig. Einiges hat die Neo-Pensionistin schon bewirkt: Dass die Marienkapelle in Tradigist in Besitz der Gemeinde Rabenstein war, deckte sie auf. „Ich habe mir die Dokumente angesehen und dann ein Ansuchen erstellt“, erzählt sie. Nun ist die Marienkapelle in Besitz des Vereins „Kirchengemeinschaft Tradigist“.

Neben ihrem Tun in den Gemeinden freue sich Gerstl besonders auf die Zeit mit ihrer Familie. „Ich will meinen Mann, meine Kinder und Enkelkinder bekochen“, blickt sie positiv in die Zukunft.