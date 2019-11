Vertreter aller 46 Gemeinden kamen bei der Arbeitskonferenz der Volkspartei im Bezirk St. Pölten zum Austausch zusammen. Treffpunkt war das Gemeinde- und Kulturzentrum in Rabenstein an der Pielach. „Arbeit zu haben, Arbeit zu behalten und zu finden ist das größte Anliegen der Menschen im Bezirk“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die Bilanz über die Tätigkeiten der vergangenen Jahre zog und einen Ausblick auf das kommende Arbeitsprogramm gab.

Beschäftigung: Die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den letzten viereinhalb Jahren sei positiv verlaufen, so die Landeshauptfrau. Zwischen 2015 und 2018 sei die Zahl der unselbstständig Beschäftigten kontinuierlich gestiegen und gleichzeitig sei die Arbeitslosigkeit zurückgegangen.

Tourismus: Ein Plus von 12 Prozent sei seit 2015 im Bezirk zu verzeichnen und der Tourismus in der Region im Steigen begriffen. St. Pölten könnte als Europäische Kulturhauptstadt 2024 zusätzlich dazu beitragen.

Mobilität: „Das Bahnangebot im Bezirk wurde in den letzten beiden Jahren um sieben Prozent und das Bussangebot um 17 Prozent gesteigert“, so Mikl-Leitner. Investitionen seien aber natürlich auch laufend für den Erhalt und Ausbau der Straßen- und Brückenverbindungen notwendig, so die Landeshauptfrau.

Infrastruktur: 87 niedergelassene Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag gibt es aktuell im Bezirk St. Pölten. „Wir wissen natürlich, dass es immer schwieriger wird, Hausarztstellen nachbesetzen zu können“, so Mikl-Leitner. Durch die Initiative Landarzt, wo Ärzte aus den Kliniken einspringen, sofern eine Stelle trotz mehrmaliger Ausschreibung zumindest ein Jahr lang unbesetzt bleibt, soll auch in Zukunft Engpässen entgegengewirkt werden. Klar sei aber, dass es in den nächsten Jahren weitere Maßnahmen braucht, damit wir die Pensionierungen bei den Landärzten ausgleichen können. Mikl-Leitner: „Wir fordern deshalb unter anderem eine Verdoppelung der Medizinstudienplätze, Landarzt-Stipendien mit Länderkontingenten und die Schaffung eines Facharztes für Allgemeinmedizin.“ Mikl-Leitner betonte die wichtige Arbeit des Universitätsklinikums St. Pölten. „Das gesamte Team dort leistet großartige Arbeit.“

Familien: 7,8 Millionen Euro aus dem NÖ Schul- und Kindergartenfonds für Gemeinden sowie 4,2 Millionen für die Kinderbetreuung in Gemeinden seien seitens des Landes von 2015 bis 2018 an Förderungen bereitgestellt worden. „Der Fokus soll in Zukunft auch noch vermehrt auf der Betreuung der unter 2,5-Jährigen liegen“, so Mikl-Leitner.

Wohnen: „Im Rahmen unserer neuen Wohnbaustrategie, die seit vergangener Woche gilt, setzen wir neue Schwerpunkte: Zum einen bei Jungfamilien, für die wir Förderdarlehen verdoppelt haben, zum anderen durch den Vorrang für blau-gelb im geförderten Wohnbau.“ Auch gewerbliche Bauträger können die Wohnbauförderung erhalten. Weiters sollen die Ortskerne im Bezrik St. Pölten gestärkt werden. So gebe es ein zusätzliches Förderdarlehen von bis zu 12.000 Euro für Häuslbauer bei Neubau im Zentrum. „Außerdem einen Bonus für Sanierungen im Ortskern, aber auch eine Förderung von Geschäftsflächen im Zentrum“, so die Landeshauptfrau.

Abschließend betonte Mikl-Leitner die Wichtigkeit des Umwelt- und Klimaschutzes: „Diese stehen in Niederösterreich und im Bezirk St. Pölten schon seit Jahrzehnten ganz oben auf unserer Agenda“. Von Biomasse bis Photovoltaik: Durch erneuerbare Energie würden im Bezirk insgesamt 108 Prozent des Strombedarfs aller Haushalte gedeckt. „49 Millionen Euro an Wertschöpfung werden durch erneuerbare Energie pro Jahr im Bezirk erzeugt“, so Mikl-Leitner, die besonders das Engagement der Gemeinden hervohob: „35 Gemeinden im Bezirk sind Teil des Klimabündnisses und 14 Gemeinden sind als Energie-Vorbildgemeinden Vorreiter bei der Energieeffizienz.“