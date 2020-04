Mit Start der Ausgangsbeschränkungen zog es Barbara Pachl-Eberhart samt ihrer Familie an ihren Wohnsitz nach Rabenstein: „Wir sind unendlich dankbar, dass wir diese Ausnahmezeit nicht in Wien verbringen müssen, sondern uns unserem Garten widmen und jeden Tag in den Wald spazieren können.“

Sie ist Bestsellerautorin, Seminarleiterin, Trainerin und Mutter einer dreijährigen Tochter: Auch für Barbara Pachl-Eberhart bringt die Coronakrise Herausforderungen mit sich, beruflich und privat: „Mein Einkommen ist beinahe auf null hinuntergesaust, ich weiß nicht, wann ich wieder Vorträge und Seminare halten darf. Zusätzlich fordert mich die Rolle der Vollzeit-Kleinkindmama, die jetzt alles abbekommt: die Langeweile, die Sehnsucht nach Omi, Opi und den Freunden, den kindlichen Zorn, der unsere Unsicherheit und Angst reflektiert.“

„Mein Einkommen ist beinahe auf null hinuntergesaust"

Aber: „Schreiben hilft“, sagt Barbara Pachl-Eberhart, „das weiß ich aus meiner Lebenserfahrung.“ Erst notierte sie nur einige Gedanken und veröffentlichte sie auf Facebook. Die große Resonanz veranlasste sie schließlich dazu, ihre Notizen öffentlich zu machen. Ängste, Momente, Alltagsgeschichten in der Coronazeit finden sich nun auf corona-blog.at: „Ich notiere kleine Gedanken, immer in kurzen Texten, das geht auch zwischendurch. Viele Menschen bedanken sich, dass ich in Worte fasse, was ihnen auch im Kopf und im Herz herumgeistert.“

Seit drei Jahren bietet Barbara Pachl-Eberhart neben ihren Live-Seminaren auch Schreibkurse im Onlinebereich an. So hat sie zusätzlich zum Blog nun in der Krisenzeit auch das „Corona-Wandelbuch“ ins Leben gerufen. „Das Wandelbuch-Projekt ist ein Schreibkurs, der mit Hilfe von Schreibimpulsen durch die Coronazeit und in die Zeit des Danach begleitet“, erklärt Barbara Pachl-Eberhart, „es geht darum, Gefühle auszudrücken, aber auch darum, sich Kraftquellen bewusst zu machen, das Chaos im Kopf zu sortieren und die Fragen, die Corona uns stellt, ehrlich und authentisch zu beantworten, sodass sie den Weg in ein gutes Leben nach Corona weisen.“

Da ihr bewusst sei, dass viele Menschen gerade finanziell ums Überleben ringen, basiert der Kurs auf freiwilliger Bezahlung. „Ich bin erstaunt, wie gut das funktioniert, manche zahlen viel, andere wenig, in Summe bin ich zufrieden.“

„Nur“ online will Barbara Pachl-Eberhart als Trainerin aber künftig nicht bleiben: „Ich merke, dass ich die direkte Arbeit mit Menschen sehr vermisse.“ Auch ihrer Tochter fehlt bereits der Kindergarten: „Wir werden das Wiedersehen mit ihren Freundinnen und Betreuerinnen feiern.“