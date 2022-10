Pielachtaler Lehrlingsmesse begeisterte

30 Lehrbetriebe aus der Region stellten sich im GUK vor. Einen Einblick in den Zivildienst und ins Freiwillige Soziale Jahr bot zudem der ASBÖ Rabenstein. „Uns war es wichtig, das Angebot im Tal zu zeigen“, erklärte Organisatorin Nadine Macheleidt-Pfeifer vom Regionalbüro. Alle dritten und vierten Klassen aus dem Tal sowie die Jugendlichen der Polytechnischen Schule nahmen teil. Erholen konnten sie sich in der Chillout-Zone von Streetwork Pielachtal. Nächstes Jahr soll die Messe in Ober-Grafendorf stattfinden.

