„Obwohl bereits jetzt der Bankstellenleiter nur noch zwei Tage in der Woche anwesend ist, fehlt dann doch vor allem für die ältere Bevölkerung eine Ansprechperson“, bedauert Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann den Entschluss, die Raiffeisenbank-Filiale in Rabenstein zu schließen. Für alle, die ihre Bankgeschäfte bereits online erledigen, werde der Einschnitt verkraftbar sein. „Ich freue mich jedenfalls, dass die Sparkasse ihre Filiale in Rabenstein weiterhin personell erhält und damit auch die persönlichen Ansprechpartner vor Ort vorhanden sind“, so Wittmann.

„Das Bankgeschäft befindet sich in einer starken Veränderung. Wir sind mit einer Fülle an neuen Herausforderungen konfrontiert“, betont Raiffeisen-Direktor Karl Kendler. Das niedrige Zinsniveau, die ausufernden regulatorischen Vorschriften und Konkurrenzbanken, die nicht in Standorte in der Region investieren, machen ihnen zu schaffen. Derzeit wird das gesamte Bankstellennetz evaluiert: Ab 2019 wird Bankstellenleiter Michael Niederer nach Terminvereinbarung in den Filialen Kirchberg, Hofstetten oder Rabenstein beraten.

Erhalten bleibt künftig das Selbstbedienungsfoyer zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs und von Geldbehebungen. Auswirkungen auf die Mitarbeiter habe die Entwicklung nicht: „Keiner muss um seinen Job bangen. Vielfach bieten sich neue Karrierechancen“, so Kendler. Für Firmen, Vereine und gemeinnützige Institutionen ändert sich wenig. Raiffeisen will am Sponsoringkonzept festhalten, unabhängig davon, ob eine Bankstelle im Ort ist oder nicht.