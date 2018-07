Auf eine dreiwöchige Sperre der B 39 müssen sich Verkehrsteilnehmer einstellen. Die Durchzugsstraße ist, ebenso wie der Radweg, von Montag, 23. Juli bis Freitag, 10. August, jeweils von Montag bis Freitag, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr zwischen Ortsende Rabenstein und Steinklamm gesperrt. Außerhalb dieser Zeiten und am Wochenende sind beide Strecken frei befahrbar. Der Grund: Holzschlägerungsarbeiten.

„Es wird eine großräumig beschilderte Umleitung geben. In Fahrtrichtung von Frankenfels nach St. Pölten führt diese in Kirchberg/Tradigist über den Bezirk Lilienfeld. In Fahrtrichtung von St. Pölten nach Kirchberg besteht die Ausweichmöglichkeit über Königsbach und den Bezirk Melk. Den Radweg kann man großräumig umfahren oder zwischen Rabenstein und Steinklamm mit der Himmelstreppe bestreiten“, informiert Bürgermeister Kurt Wittmann. Durchgeführt werden die Schlägerungen von der Forstverwaltung von Dietmar Limberger und seinem Grundstücksnachbarn Josef Zwetzbacher.

„Die Schlägerungen sind eine wichtige Maßnahme, um die Funktion des Schutzwaldes zu erhalten.“ Dietmar Limberger von der Rabensteiner Forstverwaltung

Dietmar Limberger: „Die Schlägerungen sind eine wichtige Maßnahme, um die Funktion des Schutzwaldes zu erhalten. Andernfalls kann es zum Abrutschen von Erdreich oder Steinen auf die B 39 oder den Radweg kommen.“ Es handle sich, so Limberger, ausschließlich um Schadholz, das zu entnehmen ist. „Vor allem Fichten sind vom Borkenkäfer befallen, doch auch dürre Eschen sind zu entfernen“, erläutert er.

Kritik einiger Unternehmer, dass es zeitgerecht eine Information über die Arbeiten und die Straßensperre geben hätte sollen, können Limberger und Wittmann nicht nachvollziehen. „Wir informieren auf der Gemeindewebsite über diese Sperre. Ich denke, drei Wochen vor Baubeginn ist zeitgerecht genug“, betont Wittmann. Außerdem habe es eine straßentechnische und forstrechtliche Verhandlung gegeben. „Alles ist ordnungsgemäß genehmigt. Die Sperre ist nötig, sonst könnte es Verletzte durch herabfallende Äste oder Bäume geben“, unterstreicht Limberger.