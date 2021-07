2.000 Kilometer auf den Beinen, 5.5000 am Rad und 250 im Wasser. Rund 7.750 Kilometer entsprechen der Entfernung Pielachtal - Peking. Diese Strecke läuft, radelt und schwimmt Rechtsanwältin Martina Haag im Jahr für ihr Triathlon-Training.

Aber wie lässt sich so ein Pensum in den Arbeitsalltag integrieren? „Oft weiß ich das selbst nicht!“ Aber seit zehn Jahren unterstützt sie der professionelle Trainer Stefan Schwaiger vom Sportzentrum NÖ, die wöchentlichen Trainingspläne verlangen an sechs Tagen die Woche konsequenten Einsatz. Mit Laufband und einem „eingespannten“ Rad kann sie auch indoor, unabhängig von Wetter und Tageszeit, trainieren: „Oft laufe ich da schon um 4.30 Uhr los, um rechtzeitig zurück zu sein, wenn meine Töchter um 5.45 Uhr aufstehen.“

Weil Helena und Johanna eine Stunde später aufstehen, sind die beiden allerdings nicht minder diszipliniert: Sie spielen seit dem Vorjahr im Future Team vom SKN St. Pölten, wurden beide ins Team, das aus den besten Spielerinnen der jeweiligen Runde aus der Liga besteht, gewählt.

Positive Auswirkung: „In 21 Jahren Berufstätigkeit war ich noch keinen einzigen Tag krankheitsbedingt nicht in der Kanzlei.“ NOEN

Helena und Johanna spielen seit dem vierten und fünften Lebensjahr ununterbrochen vereinsmäßig Fußball. Bis zum Wechsel in den Damenfußball letzte Saison auch für den SC Rabenstein: „Also jede in einer gemischten Mannschaft, in der Johanna zuletzt das einzige Mädl der Mannschaft war, Helena noch ein zweites Mädchen in der Elf hatte – aber dennoch oft die Kapitänsschleife tragen durfte“, erzählt Mama Martina.

Helena war zudem Jahre im LAZ (Leistungszentrum) im Hauptkader, als einziges Mädl vom Standort St. Pölten, außerdem in der Stammmannschaft der NÖ Auswahl – also der u14 Mädchenauswahl, in der die Bundesländer ihre Meisterschaft bestreiten.

Helena und Johanna Haag, 15 und 16 Jahre alt, spielen seit dem Vorjahr im Future Team vom SKN St. Pölten. Die Leidenschaft für den Sport liegt bei den Haags in der Familie. privat, privat

Heute trainieren die beiden mit dem SKN dreimal pro Woche und bekommen auch ein Heimtraining, das sie absolvieren müssen.

Da stellt sich die Frage: Eiserne Disziplin oder gibt‘s auch Couch-Potato-Pausen? „Konsequenz! Ich habe zwei enorm sportliche Töchter, einen überdurchschnittlich sportlichen Lebensgefährten und ich genieße es deshalb, mit meiner Familie drei, vier Stunden durch Berg und Tal zu laufen. Für mich sind das Erlebnisse, die unbezahlbar sind“, so Haag. Als Triathletin kennt sie auch das bekannte „Runner‘s High“, das bekannte Hochgefühl, schmunzelt aber: „Leider verspüre ich das nicht ansatzweise so oft wie das Gefühl - wann bin endlich zu Hause.“