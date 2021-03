Drogen kaufen wollten zwei St. Pöltner (17 und 19) und ein 17-Jähriger aus dem Raum Böheimkirchen. Ein St. Pöltner, ebenso erst 17 Jahre, vereinbarte den Kauf via Snapchat mit einem Rabensteiner (20). Als Übergabeort wurde die Wohnung des 20-Jährigen auserkoren.

Am Freitag fuhr dann das Trio zum Rabensteiner. Doch einen ordentlichen Deal hatten sie nicht vor: Sie ließen sich Cannabis und aufputschende Tabletten zeigen. Plötzlich hielt der 17-jährige St. Pöltner dem Rabensteiner ein Springemesser an den Hals und drohte, ihn umzubringen. Dann zückte er noch ein weiteres Messer. Der zweite 17-Jährige schlug auf den Rabensteiner ein. Sie entwendeten ihm die Drogen sowie auch Suchtmittelutensilien und Bargeld. Als plötzlich der Untermieter das Zimmer betrat, ergriff das Trio die Flucht. Dieser rief die Polizei.

Laute Drogenparty erregte Aufmerksamkeit

Die Räuber fuhren in der Zwischenzeit in eine St. Pöltner Wohnung, wo sich auch der Drogenvermittler aufhielt. Gemeinsam konsumierten die jungen Leute einen Teil der Beute. Der 19-Jährige und der Vermittler verließen schließlich den Ort. Die anderen blieben, erregten aber durch ihr lautes Verhalten Aufmerksamkeit. Anrainer riefen die Polizei, als die sich näherte, wollten sie noch schnell Drogen verschwinden lassen, hatten aber Pech. Die Beamtenwaren zuvor auch an der Raubfahndung beteiligt und wussten dies zu verhindern. Ihnen war sofort ein Zusammenhang klar und sie nahmen die Drogenkonsumenten näher ins Visier.

Das Raubopfer konnte den 17-Jährigen aus dem Raum Böheimkirchen als einen der Räuber identifizieren. Er wurde festgenommen. Der 19-Jährige stellte sich selbst, der dritte Täter wurde ebenso festgenommen. Die anderen an den Drogendelikten beteiligten, auch das Raubopfer, wurden angezeigt.