"Hobby-Jurist" gab Jugendlicher ohne Maske Watsche: 14 Monate Haft

„Herr Richter, Sie leiten die Verhandlung nicht richtig und missachten meine Rechte! Ich möchte Anzeige erstatten, da Sie sich scheinbar mit der Prozessordnung nicht auskennen“, ruft der 60-jährige "Hobby-Jurist" am letzten Prozesstag, während er noch in Handschellen den Verhandlungssaal des Landesgerichts St. Pölten betritt.

Am Nachmittag des 3. Jänner betrank sich der Pensionist nach eigenen Angaben mit einem Doppler Wein am St. Pöltner Hauptbahnhof und wollte dann mit der Mariazellerbahn nach Hause fahren. Da am Bahnsteig mehrere Jugendliche rauchend und ohne Maske auf den Zug warteten, schlug er einem mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Schülerin wollte ausweichen und pralle gegen eine Glasscheibe. „Ich sehe nicht ein, dass sich die Jugendlichen nicht an die Maskenpflicht halten und deshalb täglich Menschen an Corona sterben müssen. Das ist ja Gesetz. Geschlagen hab ich sie aber nicht! Ich habe nur angedeutet, wenn überhaupt hab ich sie nur gestreift“, beharrte der 60-jährige selbsternannte Gesetzeshüter während der früheren Verhandlungen auf seine Unschuld.

Renitenter Pensionist wehrte sich gegen Festnahme

Die Jugendlichen riefen die Polizei, die den Pensionisten in der Mariazellerbahn ohne Maske, dafür aber mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut vorfand. Den Zug verließ der Angeklagte noch ruhig und gelassen, wie auf Überwachungsaufnahmen zu sehen ist. Wieder am Bahnsteig pöbelte er aber weiter gegen die Jugendlichen.

„Ihr werdet mich noch kennenlernen! Eure Eltern haben euch wohl zu wenige Watschen gegeben“, soll der 60-Jährige laut Zeugenaussagen gebrüllt haben, bevor er einer Polizistin gegen die Brust stieß und daraufhin von vier Beamten festgenommen wurde.

Von der Festnahme am Bahnsteig lag dem Richter keine Aufzeichnung vor, weshalb er im Februar noch kein Urteil fällen konnte. „Ich wurde zusammengeschlagen! Ich bin zu allen Punkten unschuldig, die lügen doch alle!“, rief der Angeklagte wiederholt, während der Zeugenaussagen.

Die Videoaufnahmen, die die Festnahme festgehalten haben sollen, können auch am dritten Verhandlungstag nicht vorgelegt werden. Laut Bahnhofspersonal und Polizei werden diese im 72-Stunden-Rythmus gelöscht und zu spät gesichert.

„Herr Richter, sie kennen sich nicht aus, ich möchte gegen Sie eine Anzeige erstatten. Ich bin unschuldig!“, lauten die letzten Worte des angeklagten "Hobby-Juristen" vor der Urteilsverkündung.

Der Richter unterbricht daraufhin die Verhandlung und nimmt sich Bedenkzeit. Zehn Minuten später steht das (nicht rechtskräftige) Urteil fest: 14 Monate teilbedingte Haft. Zehn Monate werden zur Bewährung ausgesetzt.

