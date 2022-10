Neue Volksschulleiterin: „Ich möchte für die Kinder da sein“

NÖN: Erinnern Sie sich an Ihre eigene Direktorin in der Volksschule?

Doris Pedrazza: Meine Direktorin in Frankenfels war sehr nett, aber eine Autoritätsperson. Wenn wir damals nicht zuerst gegrüßt hätten, hätten wir eine Strafe bekommen. Das hat sich sehr verändert. Heute erzieht man Kinder, indem man Vorbild ist. Als Schulleiterin möchte ich für die Kinder da sein. Sie sollen wissen, dass sie zu mir kommen können und sich nicht zu fürchten brauchen.

Wie kamen Sie zum Beruf?

Pedrazza: Ich habe schon in meiner eigenen Volksschulzeit beschlossen, dass ich Lehrerin werde. 1993 habe ich meine Lehramtsprüfung abgelegt.

Wie ging es danach weiter?

Pedrazza: Meine ersten beiden Dienstjahre waren in Maria Anzbach, dann folgte eine Karenzzeit. Als Personalreserve war ich in der Hauptschule tätig und unterrichtete ein Schuljahr in einer Sonderschule. Dort konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln und sehe Lernschwierigkeiten seither mit anderen Augen. Danach habe ich in Schwarzenbach unterrichtet. Daher bringe ich auch Erfahrungen aus einer Kleinschule mit. Seit 2007 unterrichte ich an der Volksschule Rabenstein.

Haben Sie zusätzliche Ausbildungen absolviert?

Pedrazza: In der Sonderschule war Rechtschreib- und Rechenschwäche ein großes Thema. Ich wollte mein Wissen vertiefen, um den Kindern besser helfen zu können. Daher habe ich die Ausbildung zur Legasthenie-Trainerin und zur Lernberaterin im Fach Mathematik absolviert. Danach war ich zusätzlich als Lernberaterin und in der Lehrerfortbildung für Bildungsstandards im Fach Mathematik tätig.

Was ist Ihnen wichtig bei der Arbeit mit Kindern?

Pedrazza: Mir sind respektvoller Umgang, Höflichkeit und Toleranz wichtig. Außerdem soll eine gute Beziehung zwischen Kind, Eltern und Lehrern herrschen.

Wie hat sich ergeben, dass Sie Schulleiterin wurden?

Pedrazza: Meine Vorgängerin hat mich vorgeschlagen und meine Kollegen haben das unterstützt. Es war eine schwere Entscheidung, weil ich mit Leib und Seele Klassenlehrerin gewesen bin. Aber das Leben besteht aus Veränderungen.

Wie soll sich die Schule entwickeln?

Pedrazza: Ich will den Schwerpunkt auf Aktivitäten legen, die wegen Corona zu kurz gekommen sind. Das Thema Gesundheit sowie der motorische und musische Bereich werden sicher eine Rolle spielen. Besonders wichtig ist mir ein harmonisches Miteinander im Schulleben. Wir werden wieder ein Sportfest feiern, das ist schon beschlossen. Und in Tradigist gibt es heuer endlich wieder ein Martinsfest gemeinsam mit dem Kindergarten. Das hat in den letzten Jahren gefehlt.

