Volksschuldirektorin Brandner: „Die Respektlosigkeit stört mich sehr“

Im Oktober nimmt Anneliese Brandner Abschied von den Volksschulen in Rabenstein und Tradigist. Sie hat 1984 als Lehrerin an der Volksschule in Rabenstein begonnen und war die letzten vier Jahre Direktorin. Im Gespräch mit der NÖN zieht die leidenschaftliche Pädagogin Bilanz.

NÖN: Wie kam es dazu, dass Sie Direktorin wurden?

Anneliese Brandner: Mein früherer Chef hat mich empfohlen. Heute ist es nicht mehr so einfach, eine neue Leitung zu finden. In vielen Schulen meldet sich niemand mehr, weil immer mehr Anforderungen an Schulen gestellt werden und das Administrative immer mehr wird.

Was haben Sie vorher gemacht?

Brandner: Ich war immer im Pielachtal: 1979 habe ich meine Lehramtsprüfung in Wien gemacht. Danach war ich ein Jahr in Kirchberg und drei Jahre in der Loich.

Wieso haben Sie sich für dieses Berufsfeld entschieden?

Brandner: Ich hatte eine tolle Lehrerin in der ersten Klasse. Die habe ich geliebt und sie war mein Vorbild. Ich bin mit Leib und Seele Lehrerin und gehe immer noch wahnsinnig gerne in die Schule.

Was war Ihnen an Ihrer Schule wichtig?

Brandner: Mir war Harmonie wichtig. Wenn alle gut miteinander können, kommt auch etwas Gescheites raus. Ich bin immer dafür gewesen, dass wir Entscheidungen gemeinsam besprechen und abwägen. Außerdem war mir wichtig, dass die Kinder gefördert werden und ordentlich lernen können. Dazu muss Ruhe im Klassenraum herrschen.

Worauf sind Sie rückblickend besonders stolz?

Brandner: Ich freue mich, dass mir alle noch zugehen. Letztes Jahr wurde ich etwa zum Treffen einer Klasse eingeladen, die ich vor 25 Jahren unterrichtet habe. Ehemalige Schüler grüßen mich auch noch auf der Straße oder beim Einkaufen.

Was bleibt Ihnen in Erinnerung?

Brandner: Es ist eine tolle Gemeinschaft bei uns. Heuer haben wir zum Beispiel einen Benefiz-Lauf für zwei Familien veranstaltet. Wir konnten ihnen wirklich unter die Arme greifen.

In ihrem ersten Jahr hat sie (vorne, 1. v. l.) zusammen mit Anna Hinterholzer, Gabriele Bichler, Emmi Hochreiter, Fritz Heumesser (hinten, v. l.), Gabriele Daxböck, und Anna Zich (vorne, v. l.) in Rabenstein unterrichtet. Foto: Volksschule Rabenstein

Womit haben Sie gehadert in den Jahren?

Brandner: Manche Leute glauben, sie können sich alles rausnehmen, etwa beim häuslichen Unterricht. Ob das zum Wohle ihres Kindes ist, bedenken sie nicht. Kinder brauchen das Miteinander. Schule ist ja nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch ein Gemeinschaftserlebnis. Deren Respektlosigkeit gegenüber mir und meinen Lehrkräften stört mich sehr.

Wie sind Sie damit umgegangen?

Brandner: Rechtlich konnte ich gar nichts machen. Die beste Lösung war, dass die Eltern selbst gesehen haben, dass es besser ist, wenn sie die Verantwortung für das Lernen wieder auf die Schule übertragen. Aktuell sind nur noch zwei Kinder im häuslichen Unterricht.

Was hat sich in den Jahren geändert?

Brandner: Die Schule in Rabenstein ist sehr gewachsen, weil hier so viele Familien gebaut haben. Anfangs hatten wir vier Klassen, jetzt sind es neun und die Schule platzt aus allen Nähten. Außerdem sind die Umgangsformen abhandengekommen. Wir arbeiten sehr daran, dass die Kinder grüßen, sich entschuldigen oder „Danke“ und „Bitte“ sagen. Früher kam das von zuhause.

Erinnern Sie sich noch an Ihren eigenen Direktor?

Brandner: Ich war in der Volksschule in Markersdorf an der Pielach. Mein Direktor war sehr streng: Bei uns gab es noch Strafen, wir mussten zum Beispiel knien.

Was möchten Sie im Ruhestand machen?

Brandner: Fad wird mir sicher nicht. Ich habe drei Enkelkinder, auf die ich aufpassen werde. Außerdem lese ich sehr gerne und fahre mit dem Mountainbike auf die Berge.

