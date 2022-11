Vergewaltigung war erfunden!

Eine 32-Jährige meldete aufgelöst am 20. Oktober einen Vorfall der Polizei. Der Sachverhalt ließ erschüttern: Sie gab an, dass sie am Tag zuvor am Rabensteiner Friedhof überfallen und vergewaltigt worden sei.

Da fackelte die Polizei nicht lange herum: Sofort übernahm das Landeskriminalamt Niederösterreich, Bereich „Sitte“, die Ermittlungen, denn der Täter sollte rasch gefunden werden. Doch bald ergab sich ein ganz anderes Bild: Im Zuge der Einvernahmen verstrickte sich die Frau jedoch immer wieder in Widersprüche. Schließlich gestand sie, die Vergewaltigung einfach erfunden zu haben.

Die 32-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen des Verdachtes der falschen Beweisaussage und Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung angezeigt.

