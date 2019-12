Von Künstleradvent bis zu Musik - rund ging es am Wochenende

Vielfalt am Weihnachtsmarkt: es weihnachtete sehr .

Neben kulinarischen Köstlichkeiten, Bastelsachen, Turmblasen des Musikvereines und Handwerkskunst an den Adventmarktständen gab‘s am Wochenende die feierliche Weihnachtsbaum-Erleuchtung, Musik und den Rabensteiner Künstleradvent. Außerdem standen eine Familienmesse und die Adventkranzsegnung am Programm.