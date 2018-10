„Eigentlich bin ich Skitourengeher, aber Pferde üben eine besondere Faszination auf mich aus“, erzählt der Tradigister Ernst Dullnigg, vielen bekannt als Landesgeschäftsführer der Naturfreunde NÖ.

Seit einiger Zeit nimmt er Reitunterricht, um sicher im Sattel zu sitzen. Nun konnte er sich den Traum einer Reiterreise erfüllen. Er war rund eine Woche zu Pferd durch Kirgisistan unterwegs. Per Flugzeug ging es über Moskau nach Bischkek. Ziel war der Yssykköl, der größte See in Kirgisistan. Geschlafen wurde in einer Jurte. Mit ihm auf der Tour waren noch Gerti Wimmer, Gerhard Rauscher und Heidi Dietl.

„Wir saßen täglich rund sieben Stunden im Sattel und legten zirka 30 Kilometer pro Tagesetappe zurück. Die beeindruckende Landschaft samt den Gletschern auf diesen sehr rittsicheren, relativ kleinen Pferden zu erleben, war ein einzigartiges Erlebnis“, berichtet Dullnigg begeistert. Spezielle Guides begleiteten die reitenden Österreicher auf dieser Tour. So wurde der Tong Ashuu Pass erfolgreich überquert und die heißen Quellen von Jyluu Suu besucht. Am Ende jedes Tages musste immer das Zeltcamp aufgebaut werden. Auf sehr steilen Wegen wurden bergab die Pferde geführt, so auch am Pfad zur Kumtor Goldmine. Doch nicht nur die Flora des Hochlandes, sondern auch die Fauna imponierten ihm sehr. „Kirgisistan ist das Land der Schneeleoparden. Es gibt viele Steinböcke und auch Wölfe“, erzählt er. Das Schlafen in der Jurte sei eine besondere Erfahrung gewesen, die sehr fleischlastige Küche für Vegetarier ein Problem.

Der Kontakt zu den Menschen, insbesondere zu deren Hirten, war sehr herzlich und von Anfang an freundschaftlich. „Ich möchte unbedingt wieder hin“, plant Dullnigg und schon die nächste Reise.