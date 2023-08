Jubiläumsfahrt: Radeln auf den Großglockner

Seit zehn Jahren besteht der Union Radclub St. Margarethen. Deshalb zelebrierte der Präsident des Union Radclub St. Margarethen, Pfarrer Franz Xaver Hell, in der Pfarrkirche eine Heilige Messe zu Ehren des Heiligen Christophorus. Er erbat unfallfreie Fahrten, speziell für die Mitglieder des Radclubs. Die Festmesse war gleichzeitig auch der Start der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Jubiläum des Radclubs.

Mehr als 50 Radfahrer waren zu der Abendmesse auch mit ihrem Rad und zum Teil auch in Vereinskleidung erschienen. Im Anschluss segnete Pfarrer Hell alle Fahrräder und motorisierte Fahrzeuge, die dafür bereits am Kirchenplatz aufgestellt waren.

Ausfahrt zum höchsten Berg von Österreich

Anlässlich des Vereinsjubiläums nahmen sich zahlreiche Mitglieder der Aufgabe an, den höchsten Berg Österreichs, den Großglockner, mit dem Fahrrad zu bezwingen. Die zweitägige Reise führte 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Bus bis zur Mautstelle Ferleiten. Bei perfektem Wetter ging es mit dem Rad bis zum Fuschertörl. Am Fuße der Edelweißspitze gönnten sich die sportlichen Radler eine Pause, bevor weiter zum höchsten Punkt der Tour dem Hochtor mit 2.504 Metern über dem Meer geradelt wurde. Bergab ging es anschließend bis Heiligenblut.

Am zweiten Tag teilten sich die Teilnehmer in zwei Gruppen. Während die kleinere Gruppe den Glockner ein zweites Mal bezwang, radelte die zweite Gruppe bis nach Mallnitz. Von dort ging es mit dem Zug durch die Hohen Tauern ins Gasteinertal und nach Böckstein. Die Radler genossen nebenbei das Gasteinertal. Nach einem Zwischenstopp in Wels, ging die Jubiläumsreise für die Mitglieder wieder zu Ende.